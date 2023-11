NA NÁMESTÍ UŽ STOJÍ STROMČEK: Trhy v Bratislave predĺžia do Silvestra

Bratislava 2. novembra (TASR) - Vianočné trhy v centre Bratislavy sa tento rok predlžia. Otvorené budú od 23. novembra do 31. decembra. Mesto pri ich organizácii tento rok spolupracuje s mestskou časťou Staré Mesto. Novinkou budú zóny na oddych od ruchu trhov. Na tlačovej konferencii to uviedla riaditeľka Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) Katarína Hulíková s tým, že na Hlavnom námestí vo štvrtok už nainštalovali 12-metrový vianočný stromček.



"Boli sme podporení zo strany najmä nájomcov stánkov, aby sme vianočné trhy predlžili. Trh na Hlavnom námestí sa bude konať od 23. novembra v rámci skúšobnej prevádzky a následne 24. novembra bude oficiálne otvorenie a rozsvecovanie stromčeka," priblížila Hulíková.



Trhy na Hlavnom i Hviezdoslavovom námestí okrem iného spojí novinka, a to "prívetivé zóny". Slúžiť budú najmä na oddych od ruchu trhov. Budú bezbariérové a bude možné si v nich posedieť. "Vytvorili sme priestor, ktorý bude slúžiť najmä na to, aby si mohli oddýchnuť rodiny s deťmi, seniori, zraniteľné skupiny a všetci, ktorí pretlak na námestí môžu po chvíli nie veľmi dobre zvládať," povedala riaditeľka.



Vratné poháre a kompostovateľné riady budú aj tento rok. "Tento štandard sa podarí dostať aj na trhy na Hviezdoslavovo námestie, ktoré bude organizovať mestská časť Staré Mesto," spresnila Hulíková. Na riad budú dve triediace stanice. Jedna na Hlavnom námestí a druhá na Primaciálnom námestí. Taktiež budú popolníky na cigarety, ktoré sa neskôr budú recyklovať.







Kultúrny program bude v piatky, soboty a nedele. "Piatky patria čítaniu pre dospelých, potom budú nasledovať koncerty mladých kapiel. V sobotu sme zase vytvorili čítania pre deti a vystúpenia ženských umelkýň so skupinami. Nedele sú plné hudby, vystúpia najmä základné umelecký školy a neskôr sú to aj známe slovenské hudobné mená," priblížila šéfka BKIS.



Na Hlavnom námestí vo štvrtok už nainštalovali vianočný stromček. Je ním 34-ročný smrek s výškou 12 metrov. Darovali ho z bratislavskej Karlovej Vsi. Konáre stromu po Vianociach poslúžia ako potrava pre zvieratá v bratislavskej zoo.