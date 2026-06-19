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Na námestí v Bardejove sa konajú Hry rytiera Rolanda a Medový festival
Program sa začal predpoludním aktivitami pre deti, ukážkami remesiel, vystreľovaním z historických zbraní, tancom, hrou pre deti a výstavou zbraní.
Autor TASR
Bardejov 19. júna (TASR) - Radničné námestie v Bardejove je v piatok dejiskom podujatia Hry rytiera Rolanda a Medový festival Bardejovského medu. Program pripravilo mesto Bardejov v spolupráci s OZ Bardejovský med. Súčasťou podujatia sú koncerty, predajné stánky, súťaže i celodenný program pre širokú verejnosť. Mesto o tom informuje na svojej webstránke.
Program sa začal predpoludním aktivitami pre deti, ukážkami remesiel, vystreľovaním z historických zbraní, tancom, hrou pre deti a výstavou zbraní. O 14.30 h vystúpi skupina Keselika zo Základnej umeleckej školy Kessel v Bardejove. Nasledovať bude koncert poľskej skupiny Cappella all‘Antico, ktorá sa venuje starej hudbe.
Popoludní je naplánované vyhodnotenie súťaže Usilovné včielky a oficiálne otvorenie Rolandových hier, ktoré bude sprevádzať historický sprievod kráľa. Od 16.15 h sa predstaví divadelné vystúpenie Sofia, Bojník a baroková krčma - divadelná šermiarska etuda Múdrosť predkov, vzdelanie je budúcnosťou. Pripravené sú aj historické tance Florent a spolok slobodných šermiarov Hema.
Večerný program bude patriť hudbe. O 18.30 h vystúpi Muzyka klub GLS a Súkromná ZUŠ Pod Vinbargom, o 20.00 h sa uskutoční koncert skupiny Smola a Hrušky. Podujatie uzavrie o 21.30 h ohňová šou v podaní skupiny Sarus.
Program sa začal predpoludním aktivitami pre deti, ukážkami remesiel, vystreľovaním z historických zbraní, tancom, hrou pre deti a výstavou zbraní. O 14.30 h vystúpi skupina Keselika zo Základnej umeleckej školy Kessel v Bardejove. Nasledovať bude koncert poľskej skupiny Cappella all‘Antico, ktorá sa venuje starej hudbe.
Popoludní je naplánované vyhodnotenie súťaže Usilovné včielky a oficiálne otvorenie Rolandových hier, ktoré bude sprevádzať historický sprievod kráľa. Od 16.15 h sa predstaví divadelné vystúpenie Sofia, Bojník a baroková krčma - divadelná šermiarska etuda Múdrosť predkov, vzdelanie je budúcnosťou. Pripravené sú aj historické tance Florent a spolok slobodných šermiarov Hema.
Večerný program bude patriť hudbe. O 18.30 h vystúpi Muzyka klub GLS a Súkromná ZUŠ Pod Vinbargom, o 20.00 h sa uskutoční koncert skupiny Smola a Hrušky. Podujatie uzavrie o 21.30 h ohňová šou v podaní skupiny Sarus.