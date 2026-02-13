< sekcia Regióny
Na námestí v Bardejove sa uskutoční Vivodzeňe Kačura a Popravini
Na programe je Detský Kačurik, vystúpenie Folklórneho súboru (FS) Čerhovčan, Ľudovej hudby (ĽH) Sebastiána Stančíka a zabíjačkové špeciality.
Autor TASR
Bardejov 13. februára (TASR) - Na Radničnom námestí v Bardejove sa v piatok a v sobotu (13. 2.) uskutoční 16. ročník fašangovej veselice. Jej súčasťou sú podujatia s názvom Vivodzeňe Kačura a Popravini. Oddelenie kultúry Mestského úradu v Bardejove o tom informuje na svojej webstránke.
Vivodzeňe Kačura sa začne v piatok na poludnie. Na programe je Detský Kačurik, vystúpenie Folklórneho súboru (FS) Čerhovčan, Ľudovej hudby (ĽH) Sebastiána Stančíka a zabíjačkové špeciality.
V sobotu, rovnako na poludnie sa začne podujatie Popraviny. Pripravená je zabíjačka a vystúpenie ĽH Stana Baláža, folklórnych súborov z okresu Bardejov, sprievod a súťaž masiek, ako aj tombola.
V galérii na Radničnom námestí si môžu záujemcovia pozrieť výstavu približujúcu novodobú 15-ročnú históriu Vivodzeňa Kačura prostredníctvom fotografií z rokov 1991 a 2009 až 2025. Autormi fotografií sú Ľuboš Roman, Jaroslav Vančík, Branislav Mochnacký, Lívia Hanuščáková Marcel Tribus a Juraj Delej.
Druhou výstavou v galérii, je výstava Čaro krojovaných bábik, ktorú pripravila Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Bardejove.
Vivodzeňe Kačura sa začne v piatok na poludnie. Na programe je Detský Kačurik, vystúpenie Folklórneho súboru (FS) Čerhovčan, Ľudovej hudby (ĽH) Sebastiána Stančíka a zabíjačkové špeciality.
V sobotu, rovnako na poludnie sa začne podujatie Popraviny. Pripravená je zabíjačka a vystúpenie ĽH Stana Baláža, folklórnych súborov z okresu Bardejov, sprievod a súťaž masiek, ako aj tombola.
V galérii na Radničnom námestí si môžu záujemcovia pozrieť výstavu približujúcu novodobú 15-ročnú históriu Vivodzeňa Kačura prostredníctvom fotografií z rokov 1991 a 2009 až 2025. Autormi fotografií sú Ľuboš Roman, Jaroslav Vančík, Branislav Mochnacký, Lívia Hanuščáková Marcel Tribus a Juraj Delej.
Druhou výstavou v galérii, je výstava Čaro krojovaných bábik, ktorú pripravila Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Bardejove.