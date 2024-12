Na námestí v Brezne otvárajú Ľadové mestečko s klziskom

Brezno 13. decembra (TASR) - Na námestí v historickom centre Brezna v piatok popoludní otvárajú Ľadové mestečko. Jeho súčasťou je aj klzisko s plochou viac ako 300 štvorcových metrov. Počas vianočných sviatkov bude k ľadovej ploche z Bystrianskej doliny premávať i klziskobus. TASR o tom informovala Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie.



Ľadové mestečko s mobilným klziskom otvárajú v Brezne o 16.00 h. Súčasťou podujatia je aj divadelné muzikálové predstavenie s krasokorčuliarmi a hudobným programom.



"Sprievodný program vyplnia gastrostránky, remeselný stánok, punč zo zvonice, atrakcie pre deti v podobe maskota a ľadovca, ako aj zážitkové jazdy ľadovým Bomburáčikom za svetlom Vianoc až na samotný Severný pól, ktorý bude premávať každý piatok a sobotu v polhodinových intervaloch od 15.00 do 19.00 h," priblížili organizátori s tým, že pri klzisku bude pre verejnosť k dispozícii aj požičovňa korčúľ.



V Ľadovom mestečku je pre obyvateľov a návštevníkov Horehronia pripravený program počas celých vianočných sviatkov. Konať sa budú hudobné, spevácke, divadelné či umelecké vystúpenia. Prvý deň nového roka sa tu uskutoční aj ohňostroj, sériu podujatí uzavrie v nedeľu 5. januára divadelné predstavenie. Od 20. decembra bude na trase z Bystrianskej doliny do Brezna a späť premávať klziskobus, a to vždy v piatky a soboty podľa pripraveného grafikonu.