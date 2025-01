Na námestí v Brezne sa dá korčuľovať aj po prázdninách

Brezno 7. januára (TASR) - Hoci mobilná ľadová plocha na breznianskom námestí mala byť otvorená už len do konca zimných prázdnin, radnica v utorok na sociálnej sieti oznámila, že predlžuje jej prevádzku. Milovníci korčuľovania si budú môcť klzisko užívať aj naďalej vďaka dobrovoľným hasičom z Brezna, ktorí sa oň starajú.



"V januári od piatka (10. 1.) korčuľujeme nedeľa až štvrtok od 14.30 do 18.00 h, piatok a sobota od 14.30 do 20.00 h. Vstupné je dobrovoľné a bude použité na činnosť nášho dobrovoľného hasičského zboru," informovalo mesto. Pri ľadovej ploche sa nachádza požičovňa korčúľ pre deti i dospelých. Pre najmenších sú k dispozícii pomôcky na učenie sa korčuľovania.



Klzisko pod holým nebom na ploche viac ako 300 metrov štvorcových bolo súčasťou Ľadového mestečka, ktoré od 13. decembra minulého roka spríjemňovalo miestnym a návštevníkom Horehronia predvianočné i celé sviatočné obdobie a prinášalo atraktívny program.