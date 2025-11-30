< sekcia Regióny
V Brezne sa na námestí rozhorí prvá svieca
Autor TASR
Brezno 30. novembra (TASR) - Prvá adventná svieca sa v nedeľu rozhorí aj na Námestí M. R. Štefánika v Brezne. O 16.00 h ju zapáli primátor Tomáš Abel spolu s predstaviteľmi cirkví v meste. Advent na Horehroní otvorí hudobný program, v ktorom vystúpi duo Ľudovít Kašuba a Martina Kreibich, ako aj séria nedeľných podujatí z dielne Horehronského múzea. Návštevníkov chce tak naladiť na pokojné a tvorivé prežívanie predvianočného obdobia.
„Počas štyroch adventných nedieľ sa múzeum premení na priestor plný remesla, tradícií, vôní a príjemných stretnutí. Prvú sviečku si zapálime v znamení jemnej textilnej tvorby. Pod vedením skúsených lektoriek Jarmily Škodovej a Eleny Dančovej z Denného centra Prameň si účastníci vlastnoručne zhotovia anjela technikou makramé. Krásna dekorácia im prinesie do domova symbol ochrany a čistoty,“ informovala Dominika Škorváneková z Horehronského múzea s tým, že program sa vždy začína o 15.00 h.
Druhá adventná nedeľa (7. 12.) bude patriť vôni zimných byliniek. Lektorka Janka Laková prinesie rozprávanie o účinkoch tradičných čajových zmesí vhodných na chladné mesiace. Súčasťou programu je aj ochutnávka bylinkových čajov.
Počas ďalšej nedele si návštevníci vytvoria vianočné dekorácie a záverečné adventné stretnutie prinesie návrat k tradičným technikám. Lektorka Ľubica Kučerová záujemcov prevedie zabudnutým remeslom - odlievaním zvončekov z vosku, ktoré v sebe nesie čaro dávnych sviatočných príprav.
„Séria adventných programov ponúka príležitosť spomaliť, nadýchnuť sa predvianočnej atmosféry a odniesť si nielen nové zručnosti, ale i vlastnoručne vyrobené dekorácie či voňavé zážitky,“ dodala Škorváneková.
