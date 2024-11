Na námestí v Komárne stojí smrek,chýbať nebude ani spievajúci stromček

Komárno 28. novembra (TASR) - Na Klapkovom námestí v Komárne už stojí mestský vianočný stromček. Dvanásť metrov vysoký strieborný smrek vyrástol v záhrade rodiny Komjátiovej v Novej Stráži, informovala radnica.



Súčasťou vianočnej výzdoby na námestí bude aj v tomto roku "spievajúci stromček", ktorý mal svoju premiéru v minulom roku. Špeciálne javisko v tvare stromčeka z ľahkej konštrukcie, na ktorom budú vystupovať účinkujúci, má celkovo päť poschodí a je jediné svojho druhu na Slovensku.



Tohtoročný program Advent v Komárne sa na Námestí generála Klapku začne v piatok 29. novembra a potrvá do 23. decembra. Pripravené sú koncerty a hudobné predstavenia, počas ktorých sa na pódiu predstavia aj známe mená slovenskej a maďarskej hudobnej scény.



Mesto má záujem, aby súčasťou Vianoc a Adventu v Komárne boli všetci obyvatelia, preto do programov a organizácie zapojilo aj seniorov a zdravotne znevýhodnených. "Vďaka nim budú zdobiť námestie adventné vence a rôzne iné dekorácie. Tohtoročnou novinkou je tiež to, že sa na pódiu predstavia speváci a speváčky, školy a organizácie aj z okolitých miest a obcí," povedal primátor Béla Keszegh.