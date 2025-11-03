Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 3. november 2025Meniny má Hubert
< sekcia Regióny

Na námestí v Myjave pribudla nová tabuľa prvej pomoci

.
Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann

Tabuľa sa nachádza priamo v centre, pri práve rekonštruovanom chodníku oproti detskému ihrisku na námestí.

Autor TASR
Myjava 3. novembra (TASR) - Na Námestí M. R. Štefánika v Myjave pribudla nová informačná tabuľa s pokynmi na správne poskytnutie prvej pomoci. Ide o projekt Slovenského Červeného kríža (SČK), ktorý sa tak snaží zvýšiť povedomie verejnosti o správnom postupe v krízových situáciách. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.

Tabuľa sa nachádza priamo v centre, pri práve rekonštruovanom chodníku oproti detskému ihrisku na námestí. Obsahuje súhrn dôležitých základných informácií o poskytovaní prvej pomoci, o postupoch pri náhlom zastavení obehu u detí či dospelých, pri krvácaní, stave bezvedomia a iných ťažkostiach. Nechýbajú ani telefónne kontakty, QR kódy alebo návod na správne používanie defibrilátora. Tabuľu prvej pomoci venoval mestu Myjava SČK Senica, samospráva zabezpečila jej osadenie v exteriéri.
.

Neprehliadnite

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne