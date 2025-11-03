< sekcia Regióny
Na námestí v Myjave pribudla nová tabuľa prvej pomoci
Tabuľa sa nachádza priamo v centre, pri práve rekonštruovanom chodníku oproti detskému ihrisku na námestí.
Autor TASR
Myjava 3. novembra (TASR) - Na Námestí M. R. Štefánika v Myjave pribudla nová informačná tabuľa s pokynmi na správne poskytnutie prvej pomoci. Ide o projekt Slovenského Červeného kríža (SČK), ktorý sa tak snaží zvýšiť povedomie verejnosti o správnom postupe v krízových situáciách. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.
Tabuľa sa nachádza priamo v centre, pri práve rekonštruovanom chodníku oproti detskému ihrisku na námestí. Obsahuje súhrn dôležitých základných informácií o poskytovaní prvej pomoci, o postupoch pri náhlom zastavení obehu u detí či dospelých, pri krvácaní, stave bezvedomia a iných ťažkostiach. Nechýbajú ani telefónne kontakty, QR kódy alebo návod na správne používanie defibrilátora. Tabuľu prvej pomoci venoval mestu Myjava SČK Senica, samospráva zabezpečila jej osadenie v exteriéri.
Tabuľa sa nachádza priamo v centre, pri práve rekonštruovanom chodníku oproti detskému ihrisku na námestí. Obsahuje súhrn dôležitých základných informácií o poskytovaní prvej pomoci, o postupoch pri náhlom zastavení obehu u detí či dospelých, pri krvácaní, stave bezvedomia a iných ťažkostiach. Nechýbajú ani telefónne kontakty, QR kódy alebo návod na správne používanie defibrilátora. Tabuľu prvej pomoci venoval mestu Myjava SČK Senica, samospráva zabezpečila jej osadenie v exteriéri.