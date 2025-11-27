< sekcia Regióny
Na námestí v Myjave pribudne 14 vianočných stromčekov
Budú skrášľovať verejný priestor počas adventného a vianočného obdobia a zároveň budú symbolom spolupráce, priateľstva a komunity v meste.
Autor TASR
Myjava 27. novembra (TASR) - Pred mestským úradom v Myjave na Námestí M. R. Štefánika pribudne na začiatku decembra 14 malých vianočných stromčekov. Budú skrášľovať verejný priestor počas adventného a vianočného obdobia a zároveň budú symbolom spolupráce, priateľstva a komunity v meste. Každý stromček bude patriť jednej inštitúcii či organizácii pôsobiacej v Myjave, ktorá si ho sama vyzdobí v rámci spoločného stretnutia 2. decembra o 10.00 h. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Ako uviedla, na námestí sa tak stretnú napríklad deti z Materskej školy Bradáčova ulica, z jej elokovaných pracovísk na Hoštákoch a na Ulici SNP, zo Základnej a materskej školy Turá Lúka, Centra pre deti a rodiny Myjava aj z Komunitného centra Myjava.
Zdobiť prídu aj žiaci zo Základnej školy Myjava z Viestovej i Štúrovej ulice, zo Základnej umeleckej školy Myjava, deti z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Turá Lúka a z rímskokatolíckej farnosti Myjava. Svoje stromčeky si 5. decembra, ešte pred návštevou Mikuláša, dozdobia klienti Domova sociálnych služieb Úsvit a Zariadenia opatrovateľskej služby Nezábudka.
