Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. november 2026Meniny má Martin a Maroš
< sekcia Regióny

Na námestí v Senici rozsvieti Mikuláš s deťmi vianočný stromček

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Program organizuje mesto Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica v spolupráci s Technickými službami Senica.

Autor TASR
Senica 11. novembra (TASR) - Na Námestí oslobodenia v Senici rozsvieti Mikuláš s deťmi vianočný stromček. Stretnutie spojené s divadelným predstavením pripravuje mesto Senica na 6. decembra. Program sa začne o 16.00 h. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Podujatie otvorí divadelné zoskupenie Trubadúri s predstavením Nesieme vám novinu. „Vianočná rozprávková hra plná pesničiek a kolied priblíži príbeh troch trubadúrov, ktorí sa namiesto dohadovania o tom, kto je väčšou divadelnou hviezdou, vydajú za skutočnou hviezdou na oblohe. Cestou stretávajú pastierov, kráľov aj anjelov zvestujúcich narodenie Ježiša,“ ozrejmila.

Po divadelnom predstavení príde medzi deti Mikuláš v sprievode čerta a anjela. Spoločne rozsvietia vianočný stromček. Pre deti bude pripravená aj sladká odmena.

Program organizuje mesto Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica v spolupráci s Technickými službami Senica.
.

Neprehliadnite

Prezident: Premiér zatiaľ zostáva poverený vedením envirorezortu

VIDEO: Pri Trenčianskych Tepliciach odhalili pamätník americkým letcom

Prieskum: Čo si Slováci myslia o Nežnej revolúcii?

Strelec z Krakova podľahol zraneniam