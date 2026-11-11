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Na námestí v Senici rozsvieti Mikuláš s deťmi vianočný stromček
Program organizuje mesto Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica v spolupráci s Technickými službami Senica.
Autor TASR
Senica 11. novembra (TASR) - Na Námestí oslobodenia v Senici rozsvieti Mikuláš s deťmi vianočný stromček. Stretnutie spojené s divadelným predstavením pripravuje mesto Senica na 6. decembra. Program sa začne o 16.00 h. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
Podujatie otvorí divadelné zoskupenie Trubadúri s predstavením Nesieme vám novinu. „Vianočná rozprávková hra plná pesničiek a kolied priblíži príbeh troch trubadúrov, ktorí sa namiesto dohadovania o tom, kto je väčšou divadelnou hviezdou, vydajú za skutočnou hviezdou na oblohe. Cestou stretávajú pastierov, kráľov aj anjelov zvestujúcich narodenie Ježiša,“ ozrejmila.
Po divadelnom predstavení príde medzi deti Mikuláš v sprievode čerta a anjela. Spoločne rozsvietia vianočný stromček. Pre deti bude pripravená aj sladká odmena.
Program organizuje mesto Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica v spolupráci s Technickými službami Senica.
Podujatie otvorí divadelné zoskupenie Trubadúri s predstavením Nesieme vám novinu. „Vianočná rozprávková hra plná pesničiek a kolied priblíži príbeh troch trubadúrov, ktorí sa namiesto dohadovania o tom, kto je väčšou divadelnou hviezdou, vydajú za skutočnou hviezdou na oblohe. Cestou stretávajú pastierov, kráľov aj anjelov zvestujúcich narodenie Ježiša,“ ozrejmila.
Po divadelnom predstavení príde medzi deti Mikuláš v sprievode čerta a anjela. Spoločne rozsvietia vianočný stromček. Pre deti bude pripravená aj sladká odmena.
Program organizuje mesto Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica v spolupráci s Technickými službami Senica.