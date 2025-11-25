< sekcia Regióny
Na námestí v Trenčíne stojí 14-metrový vianočný strom zo sídliska Juh
Strom ozdobia a spolu s ostatnou vianočnou výzdobou ho slávnostne rozsvietia 5. decembra. Mierové námestie bude zdobiť do Troch kráľov.
Autor TASR
Trenčín 25. novembra (TASR) - Na Mierovom námestí v Trenčíne v utorok osadili vianočný strom. Štrnásť metrov vysoký smrek obyčajný vyrástol vo verejnej zeleni na Lavičkovej ulici na trenčianskom sídlisku Juh. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
O osadenie vianočného stromu na Mierovom námestí sa postarali pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov. Strom ozdobia a spolu s ostatnou vianočnou výzdobou ho slávnostne rozsvietia 5. decembra. Mierové námestie bude zdobiť do Troch kráľov.
Vianočný stromček osadili v utorok aj na námestí pri Rozkvete v Trenčíne. Smrek pichľavý mestu daroval obyvateľ mesta z ulice Súvoz.