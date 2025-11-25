Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na námestí v Trenčíne stojí 14-metrový vianočný strom zo sídliska Juh

Ilustračná snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Strom ozdobia a spolu s ostatnou vianočnou výzdobou ho slávnostne rozsvietia 5. decembra. Mierové námestie bude zdobiť do Troch kráľov.

Autor TASR
Trenčín 25. novembra (TASR) - Na Mierovom námestí v Trenčíne v utorok osadili vianočný strom. Štrnásť metrov vysoký smrek obyčajný vyrástol vo verejnej zeleni na Lavičkovej ulici na trenčianskom sídlisku Juh. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.

O osadenie vianočného stromu na Mierovom námestí sa postarali pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov. Strom ozdobia a spolu s ostatnou vianočnou výzdobou ho slávnostne rozsvietia 5. decembra. Mierové námestie bude zdobiť do Troch kráľov.

Vianočný stromček osadili v utorok aj na námestí pri Rozkvete v Trenčíne. Smrek pichľavý mestu daroval obyvateľ mesta z ulice Súvoz.
