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Na námestí vo Zvolene otvoria tradičnú Vianočnú dedinu
Bude centrom zimnej kultúry pod Pustým hradom.
Autor TASR
Zvolen 27. novembra (TASR) - Vo Zvolene v piatok večer otvárajú tradičnú Vianočnú dedinu, ktorá bude aj tento rok centrom zimnej kultúry pod Pustým hradom. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
Dodala, že priestor s drevenými stánkami, s vianočným sortimentom a občerstvením bude návštevníkom k dispozícii do Troch kráľov. Séria kultúrnych podujatí prináša program, publikum zabávajú hudobníci, speváci a aj folkloristi. Atmosféru sviatkov spríjemňujú svetielka, vianočný stromček aj koledy. Záujemcovia majú k dispozícii stánky s občerstvením, s teplými nápojmi a punčom. Priestor dostávajú i remeselníci a domáce výrobky.
V nedeľu 6. decembra o 17.00 h príde do Vianočnej dediny Mikuláš a rozsvieti vianočný stromček. Sprevádzať ho budú rozprávkové postavičky. „Počas 5. a 6. decembra sa na Zvolenskom zámku uskutoční Advent za hradbami, ktorý spojí tvorivé dielne, prednášky a komentované prehliadky,“ povedal vedúci oddelenia kultúry mestského úradu Daniel Axmann s tým, že záujemcovia môžu nahliadnuť do šľachtických Vianoc 16. a 17. storočia.
Ako ďalej hovorkyňa uviedla, mesto aj tento rok pripravuje na obdobie Vianoc podujatia pod spoločným názvom Zvolenská zima 2026. Program počas adventu pripravujú nielen na námestí, ale aj v evanjelickom kostole, na Zvolenskom zámku a v priestoroch ďalších partnerských organizácií. Predvianočné stretnutia obohatia aj predstavenia zvolenských hudobníkov a interpretov. Sviatočnú atmosféru priblížia aj koncerty Komorného orchestra a speváckeho zboru Mladosť, Zvolenského speváckeho zboru či vystúpenia študentov umeleckých škôl.
Remeselné dielne v Podpolianskom osvetovom stredisku sa zamerajú na výrobu korálkových ozdôb a zvončekov. Program doplní aj autorská výstava Jozefa Práznovského v Lesníckom a drevárskom múzeu, ktorá trvá do 31. decembra. Tradičné vianočné trhy na Námestí SNP budú 11. a 12. decembra.
Zvolenská zima vyvrcholí na Silvestra. O tanečnú rozlúčku so starým rokom a privítanie nového sa 31. decembra vo Vianočnej dedine postará hudba. Viac informácií nájde verejnosť na webovej stránke mesta.
Dodala, že priestor s drevenými stánkami, s vianočným sortimentom a občerstvením bude návštevníkom k dispozícii do Troch kráľov. Séria kultúrnych podujatí prináša program, publikum zabávajú hudobníci, speváci a aj folkloristi. Atmosféru sviatkov spríjemňujú svetielka, vianočný stromček aj koledy. Záujemcovia majú k dispozícii stánky s občerstvením, s teplými nápojmi a punčom. Priestor dostávajú i remeselníci a domáce výrobky.
V nedeľu 6. decembra o 17.00 h príde do Vianočnej dediny Mikuláš a rozsvieti vianočný stromček. Sprevádzať ho budú rozprávkové postavičky. „Počas 5. a 6. decembra sa na Zvolenskom zámku uskutoční Advent za hradbami, ktorý spojí tvorivé dielne, prednášky a komentované prehliadky,“ povedal vedúci oddelenia kultúry mestského úradu Daniel Axmann s tým, že záujemcovia môžu nahliadnuť do šľachtických Vianoc 16. a 17. storočia.
Ako ďalej hovorkyňa uviedla, mesto aj tento rok pripravuje na obdobie Vianoc podujatia pod spoločným názvom Zvolenská zima 2026. Program počas adventu pripravujú nielen na námestí, ale aj v evanjelickom kostole, na Zvolenskom zámku a v priestoroch ďalších partnerských organizácií. Predvianočné stretnutia obohatia aj predstavenia zvolenských hudobníkov a interpretov. Sviatočnú atmosféru priblížia aj koncerty Komorného orchestra a speváckeho zboru Mladosť, Zvolenského speváckeho zboru či vystúpenia študentov umeleckých škôl.
Remeselné dielne v Podpolianskom osvetovom stredisku sa zamerajú na výrobu korálkových ozdôb a zvončekov. Program doplní aj autorská výstava Jozefa Práznovského v Lesníckom a drevárskom múzeu, ktorá trvá do 31. decembra. Tradičné vianočné trhy na Námestí SNP budú 11. a 12. decembra.
Zvolenská zima vyvrcholí na Silvestra. O tanečnú rozlúčku so starým rokom a privítanie nového sa 31. decembra vo Vianočnej dedine postará hudba. Viac informácií nájde verejnosť na webovej stránke mesta.