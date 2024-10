Na Námestie slobody v Prievidzi sa vráti mobilná ľadová plocha

Prievidza 29. októbra (TASR) - Mobilná ľadová plocha sa vráti počas zimných mesiacov na Námestie slobody v Prievidzi. S jej inštaláciou začali Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) v tomto období, samospráva ju plánuje spustiť na Mikuláša. Informovala o tom referentka kancelárie primátorky mesta Michaela Beňadiková.



"Prenosná ľadová plocha má drevené podložie a rozmery 38 krát 20 metrov. Technologická časť dokáže zabezpečiť výrobu ľadu o teplote do mínus osem stupňov Celzia pri okolitej teplote vzduchu do desať až 15 stupňov Celzia a hrúbke ľadu do troch centimetrov. Zariadenie využíva nepriame chladenie," uviedla Beňadiková.



Vedúci úseku športovísk TSMPD Branislav Bucák priblížil, že chladiace zariadenie doviezli na námestie predposledný októbrový týždeň. Ďalšie práce podľa neho spočívali v dovoze kancelárskeho kontajneru, ktorý bude slúžiť ako zázemie pre prevádzku, ako i drevených hranolov, teda základu podesty samotného klziska.



"Rozhodli sme sa začať s prácami skôr ako po minulé roky vzhľadom na priaznivé klimatické podmienky na výstavbu. Zároveň, aby sme mali dostatočný časový priestor na odstránenie komplikácií pri výstavbe a skúške funkčnosti jednotlivých technických častí. Budeme robiť všetko pre to, aby bola ľadová plocha otvorená pre verejnosť na Mikuláša 6. decembra," doplnil Bucák.



Verejnosť sa bude môcť bezplatne korčuľovať od 8.00 do 21.00 h až do ukončenia vianočných prázdnin. K dispozícii bude pre obyvateľov i brusiareň korčúľ. Chod klziska bude závisieť aj od klimatických podmienok.



Primátorka mesta Katarína Macháčková ozrejmila, že mobilná ľadová plocha sa na námestie po prestávke vráti vďaka sponzorskému príspevku, úsporným opatreniam vo verejnom osvetlení a stabilizácii cien elektrickej energie, ktoré boli minulý rok výrazne vyššie. "Jednou z ďalších noviniek bude aj rozšírená prevádzka stánkov s občerstvením nad rámec obdobia samotných vianočných trhov. Verím, že si spoločne s obyvateľmi mesta Prievidza užijeme čaro zimných dní a vytvoríme nové, nezabudnuteľné zážitky," dodala Macháčková.