Na Národnom cintoríne v Martine odhalili pamätník darcov orgánov

Martin 20. októbra (TASR) – Pamätník darcov orgánov odhalili v piatok na Národnom cintoríne v Martine pri príležitosti 20. výročia darcovského a transplantačného programu v Univerzitnej nemocnici Martin (UNM).



Bronzovú plastiku vytvoril umelecký sochár Milan Orság. Zobrazuje srdce – spolovice anatomické, spolovice lyrické. Podopiera ho trojica rúk, ktorá symbolizuje darcov, príjemcov a ruky lekárov. "Keďže ide o transplantačné oddelenie, už v návrhu som sa rozhodol, že to bude srdce v srdci. Myšlienku som vnímal ako výzvu. A výzva znamená, že sa to snažíte vyriešiť do zdarného konca," povedal Orság.



Prednosta chirurgickej a transplantačnej kliniky UNM Juraj Miklušica podotkol, že myšlienkou pamätníka sa zaoberal desať rokov. "Stretávali sme sa s pacientmi a videli sme, že sa chcú poďakovať anonymným darcom orgánov. A práve Národný cintorín sa zdal byť dostatočne ušľachtilým miestom, na ktorom by takýto pamätník mohol byť," uviedol.



Na odhalení pamätníka sa zúčastnila aj 36-ročná Martina Dolniková. "Mám transplantovanú obličku, ktorá bude mať v decembri deväť rokov. Na Vianoce mi zavolala pani doktorka, takže to bol veľký dar. Ale stále si uvedomujem, že ja som sa veľmi tešila a niekde niekto veľmi smútil. Vďaka transplantácii môžem opäť neobmedzene cestovať a venovať sa športovým aktivitám. Stále myslím na človeka, ktorý mi dal túto možnosť," dodala.



Autorom ideového námetu pamätníka je žurnalista Marián Lechan. Realizáciu financovalo Občianske združenie Darovaný život a mesto Martin.