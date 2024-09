Na Národnom pochode za život v Košiciach očakávajú desaťtisíce ľudí

Košice 4. septembra (TASR) - Desaťtisíce účastníkov očakávajú organizátori Národného pochodu za život, ktorý sa bude konať v nedeľu 22. septembra v Košiciach. Uskutoční sa pod mottom "Láska je pro-life". Podujatie si vyžiada dopravné obmedzenia, niektoré ulice budú dočasne uzavreté. Informovali o tom v stredu organizátori, ktorými sú pro-life združenia. Záštitu nad podujatím prevzala Konferencia biskupov Slovenska (KBS).



Deklarovaným cieľom je dosiahnuť ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. "V dnešnej dobe ide zvlášť o nenarodené deti, ktorým je právo na život odopierané," uviedol hovorca pochodu Patrik Daniška. Požiadavkou zhromaždenia je tak "zrušenie nespravodlivého potratového zákona". "Chceme tiež, aby sa poskytovala pomoc tehotným mamičkám a ich rodinám v ťažkej životnej situácii. Ide nám o zachovanie ľudskej dôstojnosti úplne každého človeka," doplnil Daniška.



Program podujatia je rozdelený do dvoch dní, začne sa v sobotu (21. 9.) popoludní. V nedeľu dopoludnia bude katolícke omše v košických kostoloch slúžiť celkovo 17 slovenských biskupov. Hlavný program sa začne v nedeľu o 13.30 h na Hlavnej ulici pri soche Immaculata príhovormi, koncertom a svedectvami. Po hodine začne samotný pochod ulicami mesta.



Hlavný koordinátor Národného pochodu za život Dušan Škurla zdôraznil, že toto verejné podujatie "vyniká nielen svojou masovosťou, ale aj bezprecedentnou kultivovanosťou prejavu". "Formuluje jasné morálne princípy neubližovať a pomáhať a pritom si zachováva radostného ducha," povedal.



Národné pochody za život sa dosiaľ konali v Košiciach v roku 2013 a v Bratislave v rokoch 2015 a 2019. Podľa organizátorov bolo na tom poslednom bratislavskom zhruba 50.000 ľudí. "To je asi počet ľudí, na ktorý sa pripravujeme," potvrdil Škurla. Pre organizované autobusy bude pripravená výstupná a nástupná zóna na Moyzesovej ulici. Na tak rozsiahlu akciu je podľa organizátorov potrebných približne 700 dobrovoľníkov, ich registrácia sa už začala.



Košický pomocný biskup Marek Forgáč poukázal na otvorenosť podujatia. "Otázka ochrany života nie je len otázkou kresťanskej viery, ale je to aj mimoriadne dôležitá ľudská hodnota, a teda každý, kto by chcel prispieť k podpore kultúry života, je na tomto pochode vítaný," povedal.