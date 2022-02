Na Národnom stretnutí mládeže očakávajú v Trenčíne tisíce mladých ľudí

Trenčín 1. februára (TASR) – Približne 3000 mladých ľudí z celého Slovenska očakávajú organizátori júlového (28. – 31. júla) Národného stretnutia mládeže T22 v Trenčíne. Memorandum o spolupráci pri organizovaní podujatia podpísali v utorok v Trenčíne biskupi Tomáš Galis a Viliam Judák s trenčianskym primátorom Richardom Rybníčkom.



Žilinský diecézny biskup Tomáš Galis, ktorý zastrešuje Radu pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pripomenul, že letné stretnutie mládeže v Trenčíne nadväzuje na tri predchádzajúce stretnutia v Ružomberku (2013), Poprade (2015) a v Prešove (2018). Ide podľa neho o mimoriadne podujatie Katolíckej cirkvi na Slovensku



"Chceme pokračovať v tradícii odkazu, že cirkev je otvorená aj pre mladých. Zvlášť v tomto covidovom čase sú mnohí mladí ľudia ustráchaní a nenaplnení. A práve motto stretnutia Vstaň a poď vyššie, by malo byť pre mládež motivačné," priblížil biskup. Ocenil spoluprácu s Trenčianskym samosprávnym krajom i mestom pri príprave stretnutia.



Hlavnou cieľovou skupinou národného stretnutia mládeže sú mladí ľudia od 14 do 35 rokov z celého Slovenska a zahraniční hostia. Organizátori predpokladajú účasť okolo 2500 – 3000 mladých ľudí, ktorí hľadajú Boha, zmysel života a odpovede na svoje otázky.



Ako povedal nitriansky diecézny biskup Viliam Judák, Trenčín je univerzitným mestom, mestom mladých a ožije aj počas prázdninového obdobia.



"Verím, že tie dni budú požehnané a že sa navzájom obohatíme. Načrieme aj do bohatej histórie Trenčína, ktorá siaha až do rímskych čias," doplnil nitriansky biskup.



Podľa Rybníčka je vedenie mesta hrdé na to, že Národné stretnutie mládeže, ktoré ohlásili počas návštevy pápeža Františka na Slovensku, sa uskutoční práve v Trenčíne.



"Pre mesto to znamená veľmi veľa. Stretnutie pomôže duchovne pookriať. Je to pre nás veľká česť a urobíme všetko pre to, aby sme pripravili také podmienky, aby sa mládež z celého Slovenska cítila v Trenčíne dobre a aby na stretnutie v našom meste nikdy nezabudla," skonštatoval primátor.