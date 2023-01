Na následky tragickej nehody zahynula v Trnave 79-ročná žena

Trnava 20. januára (TASR) - Policajti zasahovali dopoludnia pri tragickej dopravnej nehode v Trnave, pri ktorej zahynula 79-ročná žena. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.



Podľa prvotných informácií malo dôjsť na križovatke ulíc Študentská a Š. C. Parráka k stretu dvoch osobných áut. "Staršia žena v aute Peugeot po náraze zišla vľavo mimo cesty a nakoniec narazila do stromu," uviedla Antalová.



Po nehode ju vo vážnom stave museli záchranári urýchlene previezť do nemocnice. "Tam, žiaľ, svoj boj o život prehrala. Policajti podrobili vodičku Škody dychovej skúške, ktorá sa skončila s negatívnym výsledkom," doplnila krajská policajná hovorkyňa.