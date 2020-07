Na náučnom chodníku k Dobšinskej ľadovej jaskyni sú informačné panely

Dobšiná 29. júla (TASR) – Päť náučných panelov a nové zábradlie je novinkou na náučnom chodníku vedúcom k Dobšinskej ľadovej jaskyni v okrese Rožňava. Obnovený chodník v stredu oficiálne otvoril minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).



„Na tomto náučnom chodníku vidíte nie iba výborné tabule, ktoré hovoria o hodnotách Národného parku (NP) Slovenský raj aj tejto zóny, ale zároveň tiež výsledok zonácie parku. Tá je zatiaľ na jednej štvrtine a ukazuje, že tu okolo je bezzásahový les pre turistiku v autentickej prírode,“ podotkol Budaj.



Minister tiež spomenul, že prístupová cesta k jaskyni by potrebovala osvetlenie, vďaka ktorému by bolo možné uvažovať o predĺžení jej otváracích hodín. „Možno v takýchto letných mesiacoch by bol záujem aj dlhšie než do 16.00 h,“ poznamenal.



Náučný chodník k Dobšinskej ľadovej jaskyni bol vybudovaný v roku 1998 a je dlhý takmer 500 metrov. Na jeho informačných paneloch sa návštevníci dozvedia podrobnosti o zvyškoch pralesov v Národnej prírodnej rezervácii Stratená, o Slovenskom raji a živočíchoch, ktoré v ňom majú svoj domov.



Dobšinská ľadová jaskyňa je jediná verejnosti sprístupnená jaskyňa v Slovenskom raji. V minulom roku bola treťou najnavštevovanejšou jaskyňou na Slovensku, keď do nej zavítalo približne 82.000 návštevníkov. Jej dĺžka je 1483 metrov, zaľadnená plocha zaberá 9770 štvorcových metrov, pričom objem ľadu je viac ako 110.000 kubických metrov. Jeho najväčšia hrúbka, 26,5 metra, sa nachádza vo Veľkej sieni.