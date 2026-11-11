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Na náučnom chodníku Paradajs obnovili infraštruktúru
Jeden z najviac navštevovaných turistických chodníkov v okolí Banskej Štiavnice sa dočkal obnovy.
Autor TASR
Banská Štiavnica 11. novembra (TASR) - Jeden z najviac navštevovaných turistických chodníkov v okolí Banskej Štiavnice sa dočkal obnovy. Náučný chodník Paradajs má vďaka Oblastnej organizácii cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica kompletne zrekonštruovanú infraštruktúru za takmer 15.000 eur. Informoval o tom výkonný riaditeľ OOCR Región Banská Štiavnica Dušan Káčer.
V rámci projektu podporeného Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR obnovili na trase informačné tabule, panoramatické moduly či lavičky. Významnou súčasťou bola aj záchrana altánku, ktorý bol vo veľmi zlom technickom stave. Obnovou prešla aj neďaleká studnička s vodou. Zámerom projektu bolo zlepšiť funkčnosť vybavenia, predĺžiť životnosť jednotlivých prvkov a dosiahnuť jednotnejší vizuálny vzhľad celého územia.
Káčer priblížil, že chodník bol verejnosti sprístupnený ešte v roku 2003. Pôvodne bol koncipovaný ako náučno-geologický chodník, neskôr v roku 2017 prešiel jeho odborný obsah úpravou a zjednodušením tak, aby bol jeho príbeh prístupnejší širšiemu okruhu návštevníkov. Dnes informačné tabule prevedú návštevníkov príbehom krajiny - od vzniku a formovania Zeme, cez vznik a vývoj štiavnického stratovulkánu až po banícku techniku, obdobie rozkvetu a postupného úpadku baníctva. Približuje tiež ďalšie zaujímavosti, ktoré formovali podobu a charakter regiónu.
Chodník je okružný, s malým prevýšením a dĺžkou približne 3,5 kilometra. Je prístupný z viacerých miest, obľúbeným začiatkom putovania je sedlo Červená studňa, no turisti sa naň dostanú aj z Trojičného námestia. Podľa Káčera je chodník v rámci mestskej a prímestskej turistiky ideálnou destináciou, ktorú ľudia radi navštevujú. Okrem peších turistov ho podľa jeho slov vyhľadávajú aj bežci či cyklisti.
V rámci projektu podporeného Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR obnovili na trase informačné tabule, panoramatické moduly či lavičky. Významnou súčasťou bola aj záchrana altánku, ktorý bol vo veľmi zlom technickom stave. Obnovou prešla aj neďaleká studnička s vodou. Zámerom projektu bolo zlepšiť funkčnosť vybavenia, predĺžiť životnosť jednotlivých prvkov a dosiahnuť jednotnejší vizuálny vzhľad celého územia.
Káčer priblížil, že chodník bol verejnosti sprístupnený ešte v roku 2003. Pôvodne bol koncipovaný ako náučno-geologický chodník, neskôr v roku 2017 prešiel jeho odborný obsah úpravou a zjednodušením tak, aby bol jeho príbeh prístupnejší širšiemu okruhu návštevníkov. Dnes informačné tabule prevedú návštevníkov príbehom krajiny - od vzniku a formovania Zeme, cez vznik a vývoj štiavnického stratovulkánu až po banícku techniku, obdobie rozkvetu a postupného úpadku baníctva. Približuje tiež ďalšie zaujímavosti, ktoré formovali podobu a charakter regiónu.
Chodník je okružný, s malým prevýšením a dĺžkou približne 3,5 kilometra. Je prístupný z viacerých miest, obľúbeným začiatkom putovania je sedlo Červená studňa, no turisti sa naň dostanú aj z Trojičného námestia. Podľa Káčera je chodník v rámci mestskej a prímestskej turistiky ideálnou destináciou, ktorú ľudia radi navštevujú. Okrem peších turistov ho podľa jeho slov vyhľadávajú aj bežci či cyklisti.