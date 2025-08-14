< sekcia Regióny
Na náučnom chodníku Pramenisko v Tatranskej Lomnici prebieha údržba
Vymieňajú poškodené drevené stupne, upevňujú konštrukcie a spevňujú niektoré časti vrutmi.
Autor TASR
Vysoké Tatry 14. augusta (TASR) - Na náučnom chodníku Pramenisko, ktorý je súčasťou takmer tri a pol kilometra dlhého prechádzkového okruhu začínajúceho pri Expozícii tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici, aktuálne prebieha údržba. Cieľom je, aby si návštevníci aj naďalej mohli bezpečne vychutnávať prechádzku po najstaršom horskom lužnom lese v Tatranskom národnom parku (TANAP). Správa TANAP-u o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uvádza, vymieňajú poškodené drevené stupne, upevňujú konštrukcie a spevňujú niektoré časti vrutmi. „Slnko, dážď, sneh a mráz skúšajú drevo počas celého roka, preto je pravidelná údržba kľúčová pre dlhú životnosť chodníka,“ tvrdí TANAP.
Hlavná časť náučnej trasy s informačnými panelmi, ktorej teleso je tvorené prevažne výdrevou, meria 700 metrov. Samotný drevený chodník je rozdelený na tri úseky a dopĺňajú ho dve drevené rozhľadne. Podľa TANAP-u ide o ideálne miesto na oddych, pozorovanie vtáctva a vnímanie jedinečnej tatranskej prírody.
