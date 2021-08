Na návštevu pápeža sa pripravuje aj ZŠ na košickom Luníku IX

Košice 13. augusta (TASR) – Na návštevu pápeža Františka sa pripravuje aj Základná škola (ZŠ) Ľ. Podjavorinskej na košickom Luníku IX. Okrem rekonštrukcie vybraných priestorov sa na príchod Svätého Otca chystajú aj žiaci. Pripravujú pre neho darček v podobe knihy z ich kresieb a tiež sa zapoja do kultúrneho programu. Pre TASR to povedala riaditeľka školy Iveta Rošková.Príchod hlavy katolíckej cirkvi ovplyvní aj vyučovanie, škola bude pre žiakov dva dni zatvorená. Priestory školskej jedálne, ktorej kapacita je 160 ľudí, majú počas návštevy pápeža slúžiť ako presscentrum - zázemie pre novinárov.povedala.Priestory školy majú počas návštevy slúžiť aj dobrovoľníkom, sústredení majú byť v telocvični. Podľa riaditeľky plánujú palubovku niečím pokryť. Keďže je nová, chcú zabrániť jej poškodeniu.Podľa jej slov školu permanentne obnovujú. Obdobie pandémie a dištančnej výučby využili na viacero prác, realizovali ich nezávisle od návštevy pápeža. Okrem rekonštrukcie telocvične vymenili aj dve strechy na svojich budovách.povedala s tým, že majú tiež vynovenú zborovňu či sociálne zariadenia v budove pre žiakov druhého stupňa.Ako Rošková povedala, v súvislosti s príchodom Svätého Otca sa na sídlisku chystá aj veľký program. V rámci neho vystúpi aj školský spevácky súbor, žiaci tiež pre pápeža vyrábajú knihu na tému Radosť zo života. Pozostávať bude najmenej z 30 obrázkov, ktoré vytvoria.Pápež František navštívi Slovensko 12. až 15 septembra. Zavíta do Bratislavy, Prešova, Košíc a Šaštína. V Košiciach bude 14. septembra, kde sa na Luníku IX stretne s rómskou komunitou a následne na Štadióne Lokomotíva aj s mladými.