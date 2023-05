Na neonatologických dňoch diskutovali aj o nezrelých novorodencoch

Martin 22. mája (TASR) - Starostlivosť o deti, ktoré sa narodia na hranici životaschopnosti, bola jednou z tém na minulotýždňových Martinských neonatologických dňoch. Podľa Mirka Zibolena, odborného garanta podujatia a prednostu Neonatologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) a Jesseniovej lekárskej fakulty (JLF), je hranica životaschopnosti na Slovensku 24. týždeň tehotenstva.



Centrum urgentnej starostlivosti o kriticky chorých novorodencov Neonatologickej kliniky UNM a JLF poskytuje zdravotnú starostlivosť deťom narodeným tesne pod hranicou životaschopnosti ako jediné pracovisko na Slovensku. "Hovoríme o deťoch narodených v 23. týždni, maximálne 22. týždni tehotenstva, s pôrodnou hmotnosťou okolo 400 gramov. Všetky ich orgány sa ešte potrebujú vyvíjať, preto vyžadujú naozaj špecializovanú starostlivosť a osobitný prístup," uviedol Zibolen s tým, že počet predčasne narodených detí má na Slovensku stúpajúcu tendenciu.



Doplnil, že extrémne nezrelých novorodencov sa na Slovensku nerodí veľa a neonatologická klinika má snahu, aby sa takéto prípady sústredili k nim. "Prípadov nie je veľa a zároveň si vyžadujú veľkú skúsenosť. Preto by mali byť sústredené do jedného centra, ako to funguje napríklad v Česku. Najideálnejšie je, keď sa tieto deti narodia priamo v centre. Veľké štúdie ukazujú, že dieťa narodené v centre má dvoj- až trojnásobne vyššiu pravdepodobnosť kvalitného života než deti, ktoré sa v centre nenarodia, ale ich tam po pôrode prevezú," dodal Zibolen.