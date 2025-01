Trnava 22. januára (TASR) - Na Nerudovej ulici v Trnave vzniknú nové parkovacie miesta v podobe jedného pozdĺžneho a 22 šikmých parkovacích státí. Cena diela je vyše 123.000 eur vrátane DPH. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú mesto Trnava uzatvorilo na základe výsledku verejného obstarávania so zhotoviteľom diela, spoločnosťou Sipstav.



"Príjazdová účelová komunikácia sa bude začínať s pripojením na Nerudovu ulicu a výjazd bude priamo do novozrealizovanej kruhovej križovatky," uviedlo mesto v opise predmetu zákazky. Nové parkovacie miesta sa budú nachádzať pred bytovým domom číslo štyri a päť. Vybudované by mali byť do troch mesiacov od odovzdania staveniska.



Predpokladanou súčasťou stavebných úprav je okrem iného aj výrub 11 stromov a 44 štvorcových metrov kríkov. "Ako náhradná výsadba je navrhnutých na výsadbu 12 kusov stromov a 296 kusov kríkov," dopĺňa samospráva.



Do verejného obstarávania na zhotoviteľa nových parkovacích plôch bolo predložených 11 cenových ponúk. Na prvom mieste sa umiestnila spoločnosť Sipstav, ktorá predložila ponuku s najnižšou cenou.