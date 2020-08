Na tradíciu hrnčiarstva nadviazal v Bojniciach nový festival remesiel

Bojnice 29. augusta (TASR) - Bojnice v sobotu patrili remeselníkom. Prvý ročník festivalu remesiel odkázal na niekdajšiu tradíciu hrnčiarstva v kúpeľnom meste. Návštevníci si mohli v gastronomických prevádzkach v centre pozrieť umenie hrnčiarov, košikárov či čipkárov.



"Rozhodli sme sa priniesť do Bojníc festival tradičného remesla, pretože Bojnice majú slávnu históriu spracovania hliny. Boli tu slávni kachliari, hrnčiari. Toto remeslo tu dlhé desaťročia nebolo, preto sme ho chceli oživiť. Vieme, že v našom regióne je mnoho vynikajúcich remeselných majstrov, preto sme ich sem pozvali," načrtol organizátor podujatia Emil Medera.



Koncept festivalu remesiel bol podľa neho unikátny. "Unikátny je v tom, že nemáme spoločnú jednu zónu, kde sú všetci remeselní majstri, ale sú roztrúsení po meste, najmä v gastroprevádzkach. Návštevníci festivalu si tak mohli sadnúť aj na kávičku, pohár vínka, obed. Je to i taká cesta mestom, túlanie sa starým bojnickým centrom a objavovanie remeselných majstrov na jednotlivých stanovištiach," priblížil.



Návštevníci festivalu mohli absolvovať desať zástavok po remeslách, kde sa im predviedli drotári, čipkári, pozreli si maľovanie kraslíc, hrnčiarstvo či pernikárstvo. "Robím vyšívané dekorácie a najnovšie už venčeky na svadbu s pierkami, tradičnejšie, nie z umelej hmoty. Viac sa však venujem výšivke po večeroch," povedala Bibiána Krpelanová, ktorá na festivale predviedla svoju prácu i so svojou mamou. "Veľmi ma oslovilo, že nie je festival sústredený iba na námestie, ale dajú sa takto spoznať i rôzne zákutia Bojníc," doplnila.



Pandémia nového koronavírusu zasiahla podľa nej i remeselníkov. "Samozrejme, že sme to vnímali, lebo od jari cez Veľkú noc bolo hluché obdobie a takáto príležitosť v podobe festivalu je veľmi príjemná. Je to spestrenie po tom ničnerobení," dodala.



Ambíciou organizátorov festivalu je udržať remeselné tradície nažive. "Chceme, aby remeslá nezanikli. Sú súčasťou nás. Naši predkovia, to sme my. A tým po nás, ktorí prídu, by sme mali tiež niečo odovzdať," uzavrel Medera.