Šoférov na cestách v Banskobystrickom kraji potrápi zľadovatený sneh

Zvolen 31. decembra (TASR) – Aj keď v oblasti Banskobystrického kraja došlo za uplynulých 24 hodín k otepleniu, vodiči by mali na niektorých úsekoch ciest zvýšiť pozornosť. Podľa stránky zjazdnost.sk, ktorú spravuje Slovenská správa ciest (SSC), niekde sa aktuálne nachádza nielen kašovitý, ale aj zľadovatený sneh.



Tak je tomu v okresoch Banská Bystrica a Žiar nad Hronom, kde je na niektorých cestách zľadovatený sneh o hrúbke od 1 do 3 cm. V hornatejších oblastiach sa na vozovke môže nachádzať aj vrstva kašovitého alebo utlačeného snehu v hrúbke od 1 do 3 cm, miestami 4 až 5 cm.



Horské priechody (HP) na území kraja sú pri zvýšenej opatrnosti zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Na HP Vrchslatina a Donovaly je ale zľadovatený sneh v hrúbke 2 cm. Úsek cesty II/584 Srdiečko – Bystrá v okrese Brezno je zjazdný len so snehovými reťazami.