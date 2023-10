Na niektorých chodníkoch v Starej Turej povolia parkovanie značkami

Stará Turá 10. októbra (TASR) – V súvislosti so zákazom parkovania na chodníkoch od 1. októbra plánuje mesto Stará Turá upraviť parkovanie na niektorých uliciach dopravnými značkami. Informovala o tom mestská polícia na webovej stránke mesta.



"Ďakujeme vodičom, ktorí dodržiavajú zákon, je ich väčšina. Aj napriek určitej miere nepohodlia si vyhľadali iné miesta na preparkovanie vozidiel. V týchto dňoch rozdávame informačné letáky za stierače vozidiel, ktoré parkujú v rozpore so zákonom," informuje mestská polícia.



Mesto plánuje parkovanie na chodníkoch upraviť dopravnými značkami v lokalite Kujanovec - obytná zóna, na Ulici Dr. D, Úradníčka pri domoch 188, 189, 190 a oproti domu 191 (lekáreň pri stanici), na Ulici kozmonautov z oboch strán a na sídlisku SNP za domom 360 (chodník pri živom plote). Na Štefánikovej ulici bude parkovanie na chodníkoch povolené pri domoch 381 až 385 z dvora, kde sú vchody do domov, nie na príjazdových komunikáciách medzi domami.



"Na chodníkoch v uvedených lokalitách budeme postupne osádzať dopravné značenie povoľujúceho parkovanie. Nemalo by zmysel vodičov sankcionovať a následne im zlegalizovať parkovanie. V ďalšej fáze chceme v spolupráci s mestom označiť parkovacie miesta, respektíve upraviť spevnené plochy, aby sa státie vozidiel zefektívnilo,“ doplnila mestská polícia.