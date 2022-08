Na niektorých miestach v Bratislave treba počítať so zdržaniami

Bratislava 22. augusta (TASR) - Na niektorých miestach v Bratislave treba v pondelok ráno počítať so zdržaniami. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS.



Na Račianskej ulici smerom do centra sa vodiči zdržia 30 minút. S kolónou treba počítať aj na Gagarinovej ulici smerom do centra, kde sa vodiči zdržia zhruba 15 minút. Postoja si tiež na diaľnici D1 smerom od nákupného centra na Ivánskej ceste na Prístavný most do Petržalky, zdržanie je približne desať minút.



Zelená vlna tiež upozorňuje, že na začiatku rýchlostnej cesty R7 za Bratislavou v smere na Šamorín kráča po ceste chodec, ktorý prekračuje stredové zvodidlá. "Na úseku hlásia hustý dážď a môžete ho zbadať v poslednej chvíli," podotýka Zelená vlna.