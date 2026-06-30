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NEZVYČAJNÉ VZDELÁVANIE: Na niektorých školách spojili učenie s umením
Učenie na základe medzinárodne overenej metodiky Kreatívne partnerstvá bolo súčasťou programu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026.
Autor TASR
Trenčín 30. júna (TASR) - Dvesto detí zo šiestich základných škôl v Trenčíne ukončilo nezvyčajné ročné vzdelávanie. Kľúčové predmety ako slovenský jazyk, vlastiveda, biológia či dejepis sa učili aj prostredníctvom umenia pod spoločným vedením učiteľky a umelca. Informovala o tom PR manažérka programu Kreatívne partnerstvá v Trenčíne Mirka Gúčiková.
Učenie na základe medzinárodne overenej metodiky Kreatívne partnerstvá bolo súčasťou programu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Rozvoj kreativity tvorí jeden zo základov novej školskej reformy, ktorá je pre základné školy záväzná od budúceho školského roka.
Trenčianske základné školy Na Dolinách, Veľkomoravská, Ladislava Novomeského, Hodžova, Kubranská a Východná ukončili školský rok aj predstavením práce 12 tried zapojených do nekonvenčného vyučovania. Dve vyučovacie hodiny týždenne spoločne navrhovali a viedli učiteľky s vyškolenými profesionálnymi umelcami a umelkyňami. Cieľom bolo pútavejšie, tvorivejšie a viac so životom prepojené vyučovanie.
To vychádzalo z britského modelu Creative Partnerships, vo Veľkej Británii sa zapojilo viac ako milión detí, desaťtisíce učiteľov a učiteliek a rozšíril sa aj do ďalších krajín. Do Trenčína ho priniesla maďarská organizácia T-Tudok, ktorá s ním má viac ako desaťročné skúsenosti.
Líderka projektu Kreatívnych partnerstiev v Trenčíne Szilvia Németh uvádza, že táto metodika rozvíja nielen záujem a kreativitu detí, ale má aj merateľný vplyv na ich študijné výsledky. Németh, ktorá má viac ako 20-ročné skúsenosti v oblasti vzdelávania, vychádza z výskumov, ktorými Kreatívne partnerstvá prešli v minulosti.
„Deti zapojené do programu absolvovali testovanie na začiatku aj na konci školského roka. Rovnaké testy absolvovali aj deti v kontrolných triedach, kde sa Kreatívne partnerstvá nerealizovali. Vďaka tomu budeme môcť porovnať výsledky oboch skupín a vyhodnotiť prínos metodiky,“ doplnila Németh.
Učenie na základe medzinárodne overenej metodiky Kreatívne partnerstvá bolo súčasťou programu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Rozvoj kreativity tvorí jeden zo základov novej školskej reformy, ktorá je pre základné školy záväzná od budúceho školského roka.
Trenčianske základné školy Na Dolinách, Veľkomoravská, Ladislava Novomeského, Hodžova, Kubranská a Východná ukončili školský rok aj predstavením práce 12 tried zapojených do nekonvenčného vyučovania. Dve vyučovacie hodiny týždenne spoločne navrhovali a viedli učiteľky s vyškolenými profesionálnymi umelcami a umelkyňami. Cieľom bolo pútavejšie, tvorivejšie a viac so životom prepojené vyučovanie.
To vychádzalo z britského modelu Creative Partnerships, vo Veľkej Británii sa zapojilo viac ako milión detí, desaťtisíce učiteľov a učiteliek a rozšíril sa aj do ďalších krajín. Do Trenčína ho priniesla maďarská organizácia T-Tudok, ktorá s ním má viac ako desaťročné skúsenosti.
Líderka projektu Kreatívnych partnerstiev v Trenčíne Szilvia Németh uvádza, že táto metodika rozvíja nielen záujem a kreativitu detí, ale má aj merateľný vplyv na ich študijné výsledky. Németh, ktorá má viac ako 20-ročné skúsenosti v oblasti vzdelávania, vychádza z výskumov, ktorými Kreatívne partnerstvá prešli v minulosti.
„Deti zapojené do programu absolvovali testovanie na začiatku aj na konci školského roka. Rovnaké testy absolvovali aj deti v kontrolných triedach, kde sa Kreatívne partnerstvá nerealizovali. Vďaka tomu budeme môcť porovnať výsledky oboch skupín a vyhodnotiť prínos metodiky,“ doplnila Németh.