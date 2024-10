Na niektorých žilinských uliciach platia dopravné obmedzenia

Žilina 26. októbra (TASR) - Do konca novembra budú platiť dopravné obmedzenia na žilinských uliciach P. O. Hviezdoslava a Kálov. Dôvodom čiastočnej uzávery ulíc vrátane príslušného chodníka je výstavba betónových monolitických základov pre trakčné stožiare. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



"Čiastočná uzávera je naplánovaná od 26. októbra do 30. novembra. Práce sú rozdelené do ôsmich úsekov, ktoré sa na spomenutých miestnych cestách budú realizovať postupne," priblížila Ondrášová.



Doplnila, že počas prác je zabezpečený obojsmerný prejazd vozidiel, pričom obchádzková trasa pre chodcov je označená dopravným značením.