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Na Nitrianskom hrade odhalia míľnik cyrilo-metodskej cesty
Európska kultúrna cesta svätých Cyrila a Metoda má viesť pútnikov po mestách a lokalitách po celej Európe,
Autor TASR
Nitra 2. júla (TASR) - Na Nitrianskom hrade bude 3. júla o 16.00 h slávnostne odhalený míľnik Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Ako informovalo mesto Nitra, míľnik na Námestí Jána Pavla II. požehná nitriansky biskup Viliam Judák.
Míľnik je súčasťou budovania cyrilo-metodskej cesty, ktoré sa začalo v roku 2016. „Po dekáde svojej existencie zosieťovala cyrilo-metodská cesta pamiatkové lokality a pamiatky, ktoré sa vzťahujú k obdobiu Veľkej Moravy a k cyrilo-metodskému kultu. Základnou funkciou je pripomínanie a zviditeľňovanie najstaršieho duchovného, kultúrneho a historického dedičstva slovenského národa pre súčasné i budúce generácie,“ uviedlo nitrianske biskupstvo.
Európska kultúrna cesta svätých Cyrila a Metoda má viesť pútnikov po mestách a lokalitách po celej Európe, ktoré súvisia s misiou vierozvestcov na Veľkú Moravu. Prepája územie Slovenska napríklad s českým Velehradom, ale aj s talianskym mestom Aquileia či gréckym Solúnom a ďalšími mestami. Cesta získala certifikát Rady Európy pre kultúru a zaradila sa tak medzi významné cesty, akou je napríklad Svätojakubská cesta vedúca do Santiaga de Compostela v Španielsku.
Míľnik je súčasťou budovania cyrilo-metodskej cesty, ktoré sa začalo v roku 2016. „Po dekáde svojej existencie zosieťovala cyrilo-metodská cesta pamiatkové lokality a pamiatky, ktoré sa vzťahujú k obdobiu Veľkej Moravy a k cyrilo-metodskému kultu. Základnou funkciou je pripomínanie a zviditeľňovanie najstaršieho duchovného, kultúrneho a historického dedičstva slovenského národa pre súčasné i budúce generácie,“ uviedlo nitrianske biskupstvo.
Európska kultúrna cesta svätých Cyrila a Metoda má viesť pútnikov po mestách a lokalitách po celej Európe, ktoré súvisia s misiou vierozvestcov na Veľkú Moravu. Prepája územie Slovenska napríklad s českým Velehradom, ale aj s talianskym mestom Aquileia či gréckym Solúnom a ďalšími mestami. Cesta získala certifikát Rady Európy pre kultúru a zaradila sa tak medzi významné cesty, akou je napríklad Svätojakubská cesta vedúca do Santiaga de Compostela v Španielsku.