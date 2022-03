Na Nitrianskom hrade opäť otvorili vežu katedrály i Diecézne múzeum

Nitra 12. marca (TASR) – Nitriansky hrad sa po zimnej prestávke naplno otvorí turistom. Ako informovala nezisková organizácia Castellum, od soboty bude opäť sprístupnená veža hradnej katedrály i Diecézne múzeum.



Otváracie hodiny sú od 10. do 16. hodiny. "Výstup na vežu je možný so sprievodcom každú celú hodinu," pripomenula nezisková organizácia. Diecézne múzeum ponúka návštevníkom dve expozície. V prvej sú faksimile úryvkov spisu O obrátení Bavorov a Korutáncov, ukážku z buly Industriae tuae, hlaholské Kyjevské listy či cyrilikou napísané Životy sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda. Je tu aj verná kópia Nitrianskeho evanjelistára, či Zoborských listín.



V druhej časti sa nachádzajú liturgické predmety. Sú medzi nimi kalichy, cibóriá, monštrancie, biskupské berly, kadidelnice i svietniky. "K tým najstarším patrí známy kalich Udalrica de Budy, do obdobia baroka sa zaraďujú kalichy a monštrancia biskupa Jakuba Haška a takmer zo súčasnosti sú biskupské insígnie, ktoré v roku 1969 daroval vtedajšiemu tajnému biskupovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi Svätý Otec Pavol VI.," uviedlo múzeum.