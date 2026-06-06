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Na Nitrianskom hrade sa stretá vyše 200 slovenských a českých trubačov

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Pohľad na Nitriansky hrad Foto: TASR/Henrich Mišovič

Podujatie spája tradície poľovníctva, duchovný rozmer a vrcholné umelecké výkony poľovníckych trubačov v historickom prostredí Nitrianskeho hradu.

Autor TASR
Nitra 6. júna (TASR) - Viac ako 200 trubačov zo Slovenska a z Českej republiky sa stretá na Nitrianskom hrade v rámci 11. ročníka Česko-slovenskej súťaže poľovníckych trubačov. TASR o tom informovala predsedníčka Klubu trubačov SR Lucia Hatiar Blšáková.

Podujatie spája tradície poľovníctva, duchovný rozmer a vrcholné umelecké výkony poľovníckych trubačov v historickom prostredí Nitrianskeho hradu. „Poľovnícke signály dnes už nie sú len dorozumievacím prostriedkom v lese. Sú aj jedinečnou hudobnou tradíciou. Do zvukov poľovníckych rohov a lesníc sa môže prísť započúvať široká verejnosť,“ povedala Hatiar Blšáková.

Súťaži v piatok (5. 6.) predchádzala podvečerná svätá omša so sprievodom trubačov v Katedrále svätého Emeráma. Sobota patrí súťažiacim, ktorí sa predstavia v Gotickej priekope, v priestoroch kňazského seminára a na hrade.

Pre návštevníkov je pripravený pestrý súťažný a sprievodný program. Podujatie vyvrcholí večerným koncertom poľovníckych trubačov a slávnostným vyhlásením výsledkov súťaže na Námestí Jána Pavla II. na Nitrianskom hrade.
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