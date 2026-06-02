Utorok 2. jún 2026Meniny má Xénia, Oxana
Na Nitrianskom hrade sa stretne vyše 200 trubačov

Na snímke Nitriansky hrad. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Pre návštevníkov je pripravený pestrý súťažný a sprievodný program.

Autor TASR
Nitra 2. júna (TASR) - Viac ako 200 trubačov zo Slovenska a z Českej republiky sa stretne na Nitrianskom hrade. Svoje sily si zmerajú na 11. ročníku Česko-slovenskej súťaže poľovníckych trubačov, ktorá sa uskutoční 5. a 6. júna, informovala predsedníčka Klubu trubačov SR Lucia Hatiar Blšáková.

Podujatie spája tradície poľovníctva, duchovný rozmer a vrcholné umelecké výkony poľovníckych trubačov v historickom prostredí Nitrianskeho hradu. „Poľovnícke signály dnes už nie sú len dorozumievacím prostriedkom v lese. Sú aj jedinečnou hudobnou tradíciou. Do zvukov poľovníckych rohov a lesníc sa môže prísť započúvať široká verejnosť,“ povedala Hatiar Blšáková.

Súťaži bude v piatok (5. 6.) predchádzať podvečerná svätá omša so sprievodom trubačov v Katedrále svätého Emeráma. Celebrovať ju bude biskup Viliam Judák. Sobota (6. 6.) bude patriť súťažiacim, ktorí sa predstavia v Gotickej priekope, v priestoroch kňazského seminára a na hrade.

Pre návštevníkov je pripravený pestrý súťažný a sprievodný program. Podujatie vyvrcholí večerným koncertom poľovníckych trubačov a slávnostným vyhlásením výsledkov súťaže na Námestí Jána Pavla II. na Nitrianskom hrade.
