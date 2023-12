Na Nitrianskom hrade sa v nedeľu začnú podujatia Adventného programu

Nitra 1. decembra (TASR) - Advent na Nitrianskom hrade sa začne v nedeľu (3. 12.). Rôzne predvianočné podujatia tam potrvajú do 22. decembra.



Nezisková organizácia Castellum spolu s nitrianskym biskupstvom, Nitrianskym samosprávnym krajom a ďalším organizátormi ponúka v hradnom areáli počas decembra viaceré kultúrne podujatia, tvorivé dielne i koncerty. "Súčasťou programu budú aj adventné sprevádzania v diecéznom múzeu či vo veži hradnej katedrály. Návštevníci si budú môcť pozrieť aj unikátny betlehem, ktorý sa v predvianočnom a vianočnom období presunie s Diecézneho múzea do priestoru Katedrály sv. Emeráma," uviedli organizátori.



Súčasťou programu budú aj vianočné dielničky v Diecéznom múzeu, kde sa deti 16. decembra stretnú aj pri rozprávaní o tom, kde sa vzali Vianoce. V Gotickej priekope bude aj tento rok od 9. do 19. decembra Farma sv. Vendelína s ovečkami. "V katedrálnom chráme bude 10. decembra slávnostná svätá omša spojená s požehnaním a vyslaním koledníkov Dobrej noviny do celej Nitrianskej diecézy. Betlehemské svetlo dorazí na Nitriansky hrad 17. decembra. V rovnaký deň zaznie večer o 19.00 h v hradnej katedrále vianočný organový koncert," doplnili organizátori.