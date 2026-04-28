Na Nitrianskom hrade sa začne nová turistická sezóna
Súčasťou podujatia je trh, ktorý sa v Gotickej priekope začne o 10.00 h.
Autor TASR
Nitra 28. apríla (TASR) - Remeselný trh i divadelné predstavenie otvoria v piatok 1. mája turistickú sezónu na Nitrianskom hrade. Ako informovala nezisková organizácia Castellum, hrad v tento deň otvorí svoje brány a ponúkne návštevníkom bohatý program.
Súčasťou podujatia je trh, ktorý sa v Gotickej priekope začne o 10.00 h. „Ponúkne výrobky regionálnych remeselníkov a výrobcov, ktorých šikovné ruky oživia tradície. Návštevníci sa o 11.00 h môžu stretnúť aj s tajomnými Keltmi v rámci interaktívneho programu v podaní nitrianskeho popularizátora histórie Mateja Šišku,“ uviedli organizátori.
Divadelné predstavenie s názvom Kráľ, čo sa myší bál sa bude na pódiu v Gotickej priekope konať o 15.00 h. „Divadlo DiLiT si pre deti pripravilo veselú rozprávku plnú humoru, pesničiek a interakcie,“ doplnili organizátori.
Súčasťou podujatia je trh, ktorý sa v Gotickej priekope začne o 10.00 h. „Ponúkne výrobky regionálnych remeselníkov a výrobcov, ktorých šikovné ruky oživia tradície. Návštevníci sa o 11.00 h môžu stretnúť aj s tajomnými Keltmi v rámci interaktívneho programu v podaní nitrianskeho popularizátora histórie Mateja Šišku,“ uviedli organizátori.
Divadelné predstavenie s názvom Kráľ, čo sa myší bál sa bude na pódiu v Gotickej priekope konať o 15.00 h. „Divadlo DiLiT si pre deti pripravilo veselú rozprávku plnú humoru, pesničiek a interakcie,“ doplnili organizátori.