Na nitrianskom sídlisku Diely pribudlo 33 nových nájomných bytov

Nitra 13. októbra (TASR) - Na sídlisku Diely v Nitre pribudlo 33 nových nájomných bytov. Noví nájomníci prevzali byty do užívania v stredu 12. októbra. Celkové náklady na stavbu dosiahli 2.355.664 eur vrátane DPH. Zo Štátneho fondu rozvoja bývania bolo uhradených 1.322.890 eur, dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR predstavovala 750.820 eur, náklady mesta boli vyčíslené na 281.954 eur, informoval magistrát.



Výstavba bytového domu sa začala v júli minulého roka, dokončená bola v júni tohto roka. Bytový dom má šesť nadzemných podlaží. Skladá sa z 12 jednoizbových bytov s rozlohou od 35 do 45 štvorcových metrov a 21 dvojizbových bytov s rozlohou od 55 do 70 štvorcových metrov. Súčasťou objektu je 48 parkovacích miest, detské ihrisko, kontajnerové stojisko a sadové úpravy.