Na nitrianskom Svätoplukovom námestí sa začali hody a dožinky

Nitra 17. augusta (TASR) - Centrum Nitry sa zaplnilo trhovníkmi, remeselníkmi, dobrým jedlom a zábavou. Na Svätoplukovom námestí a pešej zóne sa začali jedny z najstarších a najvýznamnejších tradícií na Slovensku - hody a dožinky. "Hodové oslavy sa v Nitre každoročne spájajú s Mariánskou púťou na Kalvárii a takisto so žatvou a poďakovaním za úrodu," povedal hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Program dvojdňového podujatia sprevádzajú hudobné vystúpenia. V sobotu sa na veľkom pódiu vystriedajú kapely The Bartender´s Band, The Rockin´Balls a Hoväda.Sk.



Nedeľa bude patriť folklóru. Okrem domácich folklórnych súborov Tancovadlo, Čačinare, Čeľaďania, Tradícia, Železiar a hudobnej skupiny Kuštárovci sa predstaví aj srbský folklórny súbor KUS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca. Chýbať nebude ani slávnostný hodovo-dožinkový sprievod, ktorý pôjde cez pešiu zónu až na Svätoplukovo námestie.