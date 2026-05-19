Na Noc múzeí a galérií sú pripravení aj v Slovenskom národnom múzeu
Autor TASR
Martin 19. mája (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) v Martine pripravuje v sobotu (23. 5.) v rámci celoeurópskej kampane Noc múzeí a galérií viacero aktivít. Program pripravili dve zložky SNM - Etnografické múzeum a Múzeum Andreja Kmeťa v čase od 16.00 do 21.00 h. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM v Martine Zuzana Kmeťová.
Pre milovníkov vedy a histórie bude v Múzeu Andreja Kmeťa pripravené pozorovanie húb, rastlín a predmetov pod mikroskopom a tiež prednáška a zaujímavosti zo života jaskyniara. „Iste však zaujme aj výstavka kvitnúcich rastlín spojená s herbárovaním, výstavka Botanika v praxi a zaujímavá bude prehliadka Slovenské poklady a trofeje afrických cicavcov,“ priblížila Kmeťová.
V Etnografickom múzeu si návštevníci budú môcť vyskúšať čepce a party z Polomky, Detvy a Liptovských Sliačov a odfotiť sa v nich. „Samozrejmosťou budú komentované prehliadky, expresívne maľovanie veľkoplošných portrétov inšpirované Šarlotou Bottovou a výroba staroslovanských rituálnych bábik s bylinkami v dielni Motanki zdravia,“ uviedla Kmeťová.
Pre rodiny s deťmi bude v Múzeu Andreja Kmeťa pripravené stretnutie s papagájmi Arakovo či tvorivé dielne a v Etnografickom múzeu zasa organizátori vtiahnu malých i väčších návštevníkov do rozprávkového príbehu Cisárove nové šaty a folklórnych žartovných príbehov o odeve.
