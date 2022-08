Nočná prehliadka Strečna priblíži významné udalosti z histórie hradu

Strečno 9. augusta (TASR) – Významné udalosti z dávnej i nedávnej histórie hradu Strečno priblíži v stredu (10. 8.) počas jeho nočnej prehliadky projekcia na nádvorí. TASR o tom informovala hovorkyňa Považského múzea v Žiline Magdaléna Lacková.



"Chýbať nebude ohňová šou a stredoveká kuchyňa rozvonia areál hradu vďaka združeniu Cech Terra de Selinan. Atmosféru umocnia výstrely z dela, o ktoré sa postará občianske združenie Turiec. Prehliadky sa uskutočnia v šiestich vstupoch od 20.00 h do 22.30 h. Pri neskorších prehliadkach odporúčame vziať si so sebou baterky," doplnila správkyňa hradu Strečno Katarína Repáňová.



Súčasťou programu bude zážitková prehliadka s názvom Hej, partizán, vezmi ma so sebou! v podaní divadelno-hravého zoskupenia RAZCA. "Dej sa odohráva v priestoroch hradu na pozadí Slovenského národného povstania, ktoré priamo zasiahlo aj dejiny Strečna a jeho okolia," uviedla členka zoskupenia Katarína Maršalová.



Na augustovej prehliadke sa predstaví tiež skupina Kapor na scéne s divadelnou hrou Robin Hood, dodala hovorkyňa Považského múzea.