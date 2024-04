Na nominácie do ankety Strom roka ostáva posledný týždeň

Banská Bystrica 17. apríla (TASR) - Na nominácie do ankety Strom roka 2024 ostáva posledný týždeň, prihlasovanie stromov prostredníctvom online formulára je možné do 25. apríla. TASR o tom informovala Martina Hromadová z Nadácie Ekopolis, ktorá súťaž organizuje.



Anketa Strom roka má za cieľ zviditeľniť staré, vzácne a ohrozené stromy a prispieť k ich odbornému ošetreniu a záchrane. "Častokrát práve vďaka nominácii do ankety sa stromu dostalo dostatočnej pozornosti, a to najmä odborníkov, ktorí mu pomohli doslova v poslednej chvíli," uviedla Hromadová.



Prihlasovanie stromov do ankety prebieha elektronicky prostredníctvom online formulára. Vybraný strom môže nominovať ktokoľvek, uviesť je potrebné jeho druh, približnú výšku, lokalitu kde rastie a orientačný vek. Anketu bude vyhodnocovať odborná porota, do finále postúpi 12 stromov. Prvé tri stromy získajú profesionálnu starostlivosť, víťaz postupuje do európskeho kola súťaže.



"V rámci ankety Strom roka každý rok vyberáme spomedzi nominovaných stromov aj také, ktoré sa nedostanú do finálovej dvanástky, no o to viac potrebujú pomoc odborníka," dodala Hromadová.



Titul Strom roka sa na Slovensku odovzdáva od roku 2002, anketu od roku 2007 organizuje Nadácia Ekopolis. Patrónom ankety je už 13. rok spevák Peter Lipa.