Na novom parkovisku na Sekčove v Prešove pribudne 37 parkovacích miest
Autor TASR
Prešov 12. septembra (TASR) - Na sídlisku Sekčov sa prešovská radnica púšťa do výstavby ďalšieho parkoviska. V piatok odovzdala zhotoviteľovi ďalšie stavenisko na výstavbu parkovacích miest v areáli Základnej školy (ZŠ) Bernolákova na Šoltésovej ulici na Sekčove, mesiac od začiatku prác na novom parkovisku na sídlisku Sekčov v areáli ZŠ Májové námestie. TASR o tom informoval hovorca mesta Michal Hudák.
„Nové parkovisko na Šoltésovej je už piate parkovisko, do ktorého sa púšťame v roku 2025. Hotové je už parkovisko pri amfiteátri, ktoré bolo dokončené v predstihu. Intenzívne sa pracuje na veľkom parkovisku na Volgogradskej na Sídlisku III a už mesiac sa pracuje aj na Sekčove na Májovom námestí. Odovzdávame na Sekčove ďalšiu stavbu, ktorá sa premení na 37 nových parkovacích miest, z toho dve miesta budú vyhradené pre ľudí so zníženou schopnosťou pohybu a dve miesta sú navrhované ako predpríprava pre elektronabíjačky,“ povedal primátor Prešova František Oľha.
Parkovisko vznikne pri existujúcej Šoltésovej ulici, na ktorú bude napojená miestna cesta spájajúca ulicu s novovybudovaným parkoviskom. Súčasťou projektu je aj nový chodník, ktorý má k parkovisku zabezpečiť prístup pre peších. Chýbať nebude ani nové verejné osvetlenie, ktoré bude parkovaciu plochu osvetľovať v piatich bodoch.
„Dôjde aj k úprave už existujúceho chodníka v lokalite na bezbariérový. Výstavba ráta aj s rozšírením cesty na Šoltésovej ulici. Na upravenej pôvodnej ploche sa dopravným značením vyznačí 14 parkovacích miest a jedno miesto pre ŤZP. Takouto úpravou cesty a chodníka sa zlepší manévrovací priestor pre parkovacie vozidlá pred bytovým domom,“ doplnil Hudák s tým, že v projekte parkoviska na Šoltésovej je plánovaná výsadba 14 stromov a stredne vysokej zelene v stredovom páse nového parkoviska.
Celé parkovisko mesto vybuduje z vlastného rozpočtu za cenu 201.474 eura s DPH. Vo verejnej súťaži sa úspešnou stala spoločnosť Dinis. Parkovisko by tak malo byť hotové najneskôr v januári 2026.
