Na novú strechu Hvezdárne v Roztokoch vynaložili 200.000 eur

Prešov 12. augusta (TASR) - Strecha astronomického pracoviska v Roztokoch v okrese Svidník, ktoré je špecializovaným úsekom Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku, prejde od septembra rekonštrukciou. Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako zriaďovateľ tam preinvestuje dohromady 200.000 eur. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



"V rámci rekonštrukcie bude kompletne vymenený strešný plášť identickým materiálom - dreveným šindľom s rozlohou 520 štvorcových metrov. Ručne štiepaný drevený šindeľ bude zakonzervovaný, urobí sa tepelná izolácia strechy, zrekonštruujú sa poškodené časti okien a zateplí sa veranda. Takisto sa vytmelia špáry a zrealizuje sa impregnácia celej stavby," priblížila Heilová.



Cieľom rekonštrukcie je podľa jej slov zabrániť zatekaniu do trojposchodovej budovy a zlepšiť jej tepelnoizolačné vlastnosti. Opravy by mali byť hotové do konca tohto roka.



Objekt, ktorý má 94 rokov, bol vybudovaný ako drevená zrubová stavba čiastočne podpivničená polozapusteným suterénom z kamenného muriva. Prestrešený je sedlovou strechou s podlomenicami v štítových múroch a prekrytý krytinou z dreveného štiepaného šindľa.



"V súčasnosti slúži ako hvezdáreň s možnosťou ubytovania pre 30 osôb v dvoch apartmánoch a piatich izbách. V areáli sa nachádza aj kuchyňa, jedáleň a prednášková miestnosť. Posledná rozsiahla rekonštrukcia tam prebehla v roku 2003," dodala Heilová.