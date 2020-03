Na nový koronavírus reagujú aj mestá na hornom Zemplíne

Humenné 9. marca (TASR) – K zrušeniu všetkých kultúrnych, športových a spoločenských podujatí vo svojej pôsobnosti pristúpili aj mestá Humenné, Vranov nad Topľou a Hanušovce nad Topľou. Vyplýva to z informácií zverejnených na internetových stránkach samospráv.



Humenská samospráva tiež v pondelok s okamžitou platnosťou nariadila zatvorenie všetkých denných centier na území mesta. "Čo sa týka humenských materských škôl, je potrebné vykonávať dôslednejšie ranný filter detí a nezaraďovať choré deti do kolektívu," informuje mesto Humenné a apeluje pritom i na zodpovednosť rodičov.



Mesto Vranov nad Topľou avizuje zrušenie podujatí do 20. marca, i ono vyzýva riaditeľov základných a materských škôl, centra voľného času a základnej umeleckej školy, aby aspoň raz týždenne preverili stav chorobnosti vo svojich zariadeniach.



Primátor mesta Hanušovce nad Topľou prosí občanov, ktorí boli počas februára, respektíve marca na dovolenke či služobnej ceste hlavne v Taliansku a v iných rizikových oblastiach, aby ostali doma v karanténe 14 dní a konzultovali telefonicky situáciu so svojím praktickým lekárom. Oznámil tiež zrušenie všetkých hromadných akcií v réžii samosprávy až do odvolania.



Samosprávy k zrušeniu hromadných podujatí vyzývajú aj ostatné subjekty.