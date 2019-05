VIDEO ZO ZÁSAHU V BRATISLAVE: Postrelili agresívneho muža a dievča

Na snímke policajti a záchranári zasahujú po streľbe na Obchodnej ulici v Bratislave 31. mája 2019. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Na snímke policajti a záchranári zasahujú po streľbe na Obchodnej ulici v Bratislave 31. mája 2019. Foto: KR PZ SR

Na snímke policajti zasahujú pri mieste činu po streľbe na Obchodnej ulici v Bratislave 31. mája 2019. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Streľba na Obchodnej ulici si vyžiadala zastavenie električiek

Na snímke policajti a záchranári zasahujú po streľbe na Obchodnej ulici v Bratislave 31. mája 2019. Foto: KR PZ SR

Prehľad prípadov streľby na Slovensku počas posledných piatich rokov:

27. marca 2015



Bratislava: Muž, ktorý podvečer vytiahol svoju zbraň v bratislavskej Rači, vystrelil minimálne 19-krát. Vyplynulo to z vyšetrovania polície. Streľba sa síce zaobišla bez zranení, 31-ročný Matej P. z Bratislavy však ohrozil okrem iných aj maloleté dieťa, ktoré vtedy sedelo v blízkom aute. Podozrivého policajti chytili v bytovom dome a odviezli. Pištoľ, z ktorej mal muž strieľať, policajti zaistili. Išlo o zbraň, ktorú mal muž v legálnej držbe.



9. apríla 2015



Bratislava: Štyroch mladíkov, ktorí v Bratislave strieľali airsoftovou zbraňou na ľudí, vyšetrovateľ obvinil z prečinu výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva. Policajtom volalo predpoludním viacero ľudí s tým, že neznáme osoby z tmavého SUV s bratislavskou značkou strieľajú na okoloidúcich na rôznych miestach Bratislavy.



9. mája 2016



Veľký Meder: Colníci pri obci Veľký Meder zadržali štyri autá s migrantmi, ktoré prišli z Maďarska. Jedno z vozidiel údajne odmietalo zastaviť a po následnej streľbe bola postrelená jedna z migrantiek, 26-ročná žena zo Sýrie.



2. augusta 2016



Trnava: Trnavskí policajti museli zasahovať voči agresívne jazdiacemu vodičovi. Za volantom sedela 21-ročná M. z Hlohovca - Šulekova, ktorá utrpela strelné poranenie hrudníka a ucha. Ďalšia, 16-ročná N. z Trnavy, mala strelné poranenie ramena, ostatné dve spolujazdkyne neboli zranené. Policajti použili 19 varovných výstrelov do vzduchu a 13 výstrelov na auto.



31. mája 2017



Bratislava: K streľbe došlo krátko pred 12.45 h na Komárnickej ulici v Bratislave. Vo firme zastrelil svojho spoločníka muž, ktorý následne obrátil zbraň aj proti sebe. Dôvodom bol dlh vo výške približne 20.000 eur.



18. júna 2017



Nová Baňa: Sedemnásťročný mladík zomrel po streľbe policajtov na unikajúce auto neďaleko Novej Bane. Udalosť sa stala po tom, ako policajná hliadka prenasledovala unikajúce auto, ktorého vodič, 19-ročný Michal z okresu Zlaté Moravce, odmietol zastaviť. Vodič nereagoval na znamenia ani na varovné výstrely do vzduchu. Policajti strelili miesto do pneumatiky do kufra auta a strela tak zasiahla spolujazdca.



6. júna 2018



Nitra: V budove Okresného úradu v Nitre sa strieľalo, krátko pred deviatou hodinou 65-ročný muž počas prerokúvania priestupku mal vybrať zbraň a vystreliť. V miestnosti sa nachádzali dve pracovníčky. Pri streľbe nikto neutrpel zranenie. Podozrivého muža policajti zadržali a odzbrojili.



25. júna 2018



Banská Bystrica: Jedného z pätice pracovníkov banskobystrickej mestskej spoločnosti Zares, ktorí kosili trávu na sídlisku Sásová, postrelili približne o 14.00 h do ruky zo vzduchovej zbrane. Keďže útok mali sprevádzať extrémistické prejavy, situáciu preverovala aj Národná kriminálna agentúra (NAKA).



27. februára 2019



Spišská Nová Ves: V jednej zo základných škôl v Spišskej Novej Vsi sa strieľalo. Chlapec vystrelil na svojho spolužiaka zo strelnej zbrane, maloletého pacienta so zranením hlavy previezli po prvotnom ošetrení do miestnej nemocnice. K incidentu došlo na streleckom krúžku.



22. mája 2019



Bratislava: Na Holíčskej ulici v bratislavskej Petržalke došlo krátko pred 16.00 h k streľbe. Zranil sa pri nej muž, ktorý bol prevezený do Univerzitnej nemocnice Bratislava. Polícia po 43-ročnom údajnom strelcovi z Petržalky vyhlásila mimoriadne pátranie, muža však našla mŕtveho. Pravdepodobne spáchal samovraždu.



Na Obchodnej ulici v Bratislave sa v piatok strieľalo. Polícia popoludní dostala informáciu o mužovi, ktorý mal nožom napadnúť zamestnanca bezpečnostnej služby finančnej správy a takto ozbrojený sa začal pohybovať po centre Bratislavy. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti." priblížila polícia. Postrelený muž sa podľa nej sám bodol do brucha. Polícia tvrdí, že postupovala tak, aby bola zabezpečená ochrana života a zdravia osoby, voči ktorej zasiahla.Zároveň priznala, že pri zákroku bola zranená nezúčastnená osoba. Podľa informácií TASR bolo postrelené aj 14-ročné dievča, ktoré čaká operácia.podotkla polícia. Dôvod konania muža a aj to, či mal pri sebe iné zbrane, je predmetom vyšetrovania. Tento prípad podľa polície nebol terorizmom.Podľa hovorkyne Operačného strediska zdravotnej záchrannej služby Aleny Krčovej výzvu na tiesňovú linku k údajne zranenej žene prijali o 15.27 h a okamžite k nej vyslali záchranárov.Podľa Alexandry, svedkyne z miesta činu, išlo o streľbu pri policajnom zásahu. Na ulici mal byť podľa jej slov vysoký muž v tmavom oblečení s bielou taškou a nožom v ruke.povedala s tým, že počula niekoľko výstrelov.uviedol pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.Na bratislavskej Obchodnej ulici je pre policajnú uzáveru prerušená električková doprava. Pre TASR to uviedol vedúci marketingu Dopravného podniku Bratislava Zenon Mikle. Ukončenie uzávery podnik v súčasnosti nevie odhadnúť, potrvá však minimálne dve hodiny." spresnil podnik na sociálnej sieti.