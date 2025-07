Na obchvate Košíc kolaudujú desiatky stavebných objektov

Košice 30. júla (TASR) - Kolaudačné konania pre jednotlivé stavebne ukončené objekty v rámci výstavby rýchlostnej cesty R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek prebiehajú. Pre TASR to potvrdil hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Tomáš Ferenčák.



NDS podľa oznámenia o začatí kolaudačného konania zverejneného na úradnej tabuli mesta Košice podala v polovici júla návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre takmer 60 stavebných objektov. Medzi nimi je osem mostov, mimoúrovňové križovatky Košice-juh, Krásna a Hrašovík, odpočívadlo Valaliky, protihlukové steny vo vybraných úsekoch, prípojky, kanalizácia rýchlostnej cesty a ďalšie. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním je naplánované na 2. septembra.



Súčasťou 14,26-kilometrového úseku stavby je 13 mostov, tri križovatky a jedno odpočívadlo. „Na stavbe sú zrealizované konštrukčné vrstvy vozoviek na hlavnej trase, aktuálne práce prebiehajú na vodorovnom a zvislom dopravnom značení. Takisto sa ukončujú práce na osádzaní a výplní protihlukových stien. Ukladajú sa betónové zvodidlá do stredného deliaceho pásu, ako aj oceľové zvodidlá do krajníc a do vetiev križovatiek,“ spresnil Ferenčák.



Pripomenul, že za posledné mesiace sa motoristom z okolia Košíc odovzdala do užívania štvorica mostov v rámci výstavby R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany, II. úsek a od októbra minulého roka už využívajú most nad budúcou R2 medzi košickou mestskou časťou Krásna a obcou Nižná Hutka. „V decembri minulého roka pribudol aj most z obce Valaliky k spaľovni a čističke odpadových vôd, v máji tohto roka NDS odovzdala motoristom ďalšie dva nové mosty nad budúcou R2 pri Košiciach. Jeden most medzi Košicami a obcou Kokšov-Bakša a vďaka druhému sa zjednodušila cesta medzi metropolou východu a Košickou Poliankou,“ dodal.



S výstavbou úseku začala NDS v prvej polovici roka 2022. Pre motoristov by mal byť k dispozícii ešte v tomto roku.