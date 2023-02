Na občianske projekty pôjde v rámci participatívneho rozpočtu 8000 eur

Hnúšťa 2. februára (TASR) – Na občianske projekty v meste Hnúšťa v okrese Rimavská Sobota je na tento rok v rámci participatívneho rozpočtu vyčlenená celková suma 8000 eur. Verejnosť môže návrhy projektov podávať do konca marca. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informovala samospráva.



Verejnosť môže z participatívneho rozpočtu získať financie na realizáciu projektov, ktoré prispejú k zlepšeniu životného prostredia a jeho zveľadeniu, rozvoju voľnočasových aktivít zameraných na kultúrne a pohybové aktivity, záujmové a tvorivé aktivity, či aktivity na zlepšenie sociálnych väzieb medzi občanmi. Projekty tiež môžu zasahovať do oblasti dopravy či komunitnej infraštruktúry.



Návrhy projektov je možné predkladať do 31. marca, na jeden projekt je možné z participatívneho rozpočtu získať sumu maximálne 800 eur. "Projekty sa podávajú v písomnej forme buď poštou na adresu Mestský úrad, Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa, alebo osobne v Klientskom centre Mestského úradu Hnúšťa," uviedlo mesto.



Participatívny rozpočet zaviedla samospráva Hnúšte v roku 2019, prvých osem projektov mesto podporilo v roku 2020. Celková suma financií vyhradených na podporu občianskych projektov sa postupne zvyšovala zo sumy 3000 eur, na 5000 eur a v roku 2022 na doterajších 8000 eur.