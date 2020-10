Na odberných miestach v Jelšave je testovanie pokojné

Jelšava 31. októbra (TASR) – Testovanie v meste Jelšava v okrese Revúca sa uskutočňuje celý deň bez akýchkoľvek komplikácií. TASR to potvrdil primátor Milan Kolesár.



„Podarilo sa nám po vlastnej osi zohnať zdravotníkov a otvoriť obidve odberové miesta, jedno pri mestskom múzeu a druhé v dome kultúry. Účasť je dosť početná, ľudia však musia čakať. Z 2300 obyvateľov, ktorí boli vo vekovom rozpätí desať až 65 rokov, máme doteraz odobraných do 800 sterov,“ konkretizoval primátor.



Dodal, že aktuálne majú istú obavu, či im budú na nedeľu (1. 11.) dodané ďalšie testy. „Riešia to ozbrojené sily, tunajší velitelia budú informovať svojich nadriadených a očakávam, že zajtra budú testy dodané,“ avizoval Kolesár.



V Jelšave bolo testovanie aj na jar, keď sa testovali vybrané komunity a pendleri. „Ako samospráva sme si vtedy aspoň odskúšali súčinnosť s armádou a políciou. Samozrejme, nedá sa porovnať 30 pozvaných osôb a 2000 ľudí, u ktorých čakáte, či prídu alebo nie. Aj vzhľadom na nižší počet testovaných však bola vtedy organizácia práce zo strany armády trochu precíznejšia,“ konštatoval primátor.



Dodal, že prípravy na testovanie počas celého týždňa boli hektické. „Informácie boli dosť skúpe, ak to mám jemne povedať,“ zakončil.