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Na obilnom poli pri obci Svätý Martin horel kombajn

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Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj

Požiar sa ešte pred príchodom hasičov snažili zlikvidovať prítomní pracovníci.

Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Na obilnom poli pri obci Svätý Martin v okrese Senec horel v nedeľu (28. 6.) kombajn. Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha. Hasiči pri požiari zasahovali pred 17.00 h. Hasičský a záchranný zbor Bratislavského kraja o tom informoval na sociálnej sieti.

„Hasiči po vykonaní prvotného prieskumu zistili, že kombajn je odstavený na už zožatom poli a z jeho vrchnej a zadnej časti stúpa dym, pričom plamenné horenie pozorované nebolo,“ priblížil hasičský zbor. Požiar sa ešte pred príchodom hasičov snažili zlikvidovať prítomní pracovníci prostredníctvom prenosných hasiacich prístrojov a vody z cisterny, ktorá sa na poli nachádzala.

Zasahujúci hasiči požiar lokalizovali jedným hasebným prúdom. Miesto skontrolovali termokamerou. „Hasiči svojou činnosťou uchránili majetok v hodnote 200.000 eur,“ uviedol HaZZ.

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