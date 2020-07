Na obnove hradu Čabraď sa pracuje aj tento rok, ľudí je však menej

Čabradský Vrbovok 8. júla (TASR) - Po trojmesačných obmedzeniach súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu sa v uplynulých dňoch opäť rozbehli sezónne práce na obnove hradu Čabraď v okrese Krupina. Členovia združenia Rondel, ktorí sa o hrad starajú, však nemôžu tak ako inokedy rátať so štátnym či nadačným grantom, pracujú len s využitím prostriedkov, ktoré im poukázali ľudia prostredníctvom dvoch percent z daní.



"Provizórne sme už zastrešili 6. baštu, aby prečkala obdobie, kým sa jej budeme vedieť venovať naplno. Práve rozbiehame práce na pokračovaní obnovy južného portálu 3. brány a kosíme areál hradu," uviedol pre TASR predseda združenia Albert Loydl. "Ak sa podarí dokončiť projektovú dokumentáciu k portálu 2. brány, tak sa pustíme súbežne aj doň," dodal.



Keďže tento rok nemajú žiadnu podporu zvonka, na hrade pracujú výlučne členovia združenia s niekoľkými dobrovoľníkmi. "Mali sme mať veľkú skupinu belgických skautov, ale, žiaľ, pre epidemiologickú situáciu sa to muselo zrušiť," pripomenul Loydl.



Rok 2019 sa na hrade niesol v zamení obnovy južného portálu 3. brány. Do rekonštrukčných prác bolo zapojených množstvo dobrovoľníkov, aj zo zahraničia. Najväčšou skupinou zahraničných dobrovoľníkov bolo 60 skautov z Belgicka, ktorí pomohli s dopravou materiálu na hrad.



Hrad Čabraď vznikol približne v polovici 13. storočia. V roku 1276 bol jeho majiteľom comes Derš z rodu Huntovcov. Hrad chránil v minulosti prístup k banským mestám a preto oň často bojovali rôzne vojská. Na začiatku 14. storočia ho dobyl Matúš Čák a v polovici 15. storočia ho obsadilo vojsko Jána Jiskru. Od roku 1622 bol majetkom Petra Koháryho. V majetku rodu zostal až do svojho zániku v roku 1812, keď ho posledný mužský potomok Koháryovcov dal podpáliť. Odvtedy pustol. Zaujímavosťou je, že hrad sa nachádza na území prírodnej rezervácie s početným výskytom plazov.