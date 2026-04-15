Na obnove hradu Šášov neďaleko Žiaru nad Hronom bude robiť desať ľudí
Návštevnosť hradnej zrúcaniny sa postupne zvyšuje, podľa Uhroviča evidujú skalných návštevníkov, ktorí sa vracajú každý rok.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 15. apríla (TASR) - Obnova hradu Šášov neďaleko Žiaru nad Hronom bude pokračovať aj tento rok. Zásluhou projektu Ľudia a hrady bude na systematickej obnove hradnej zrúcaniny pracovať počas najbližších mesiacov desať ľudí. Predseda Združenia na záchranu hradu Šášov Rastislav Uhrovič pre TASR priblížil, že na udržanie týchto pracovných miest získali tento rok viac ako 123.000 eur.
Uhrovič uviedol, že ide o kolektív zamestnancov, ktorý sa rokmi vyprofiloval. „Vznikla tu partia ľudí, ktorá je stabilná, a na ktorú sa môžeme spoľahnúť,“ poznamenal s tým, že bez nich by bolo tempo obnovy tejto pamiatky značne nižšie. Na hrade sčasti pomáhajú aj dobrovoľníci, záujem o dobrovoľnícke brigády však už nie je podľa neho v takom rozsahu ako v minulosti.
Práce sa podľa Uhroviča tento rok zamerajú hlavne na konzerváciu veží hradu, pracovať budú najmä v severnom a východnom paláci. „Ideme už do tých vyšších podlaží, a preto je pre nás dôležité, aby sme konzervovali koruny hradu, pretože tie sú pre návštevníkov najnebezpečnejšie,“ poznamenal Uhrovič.
Návštevnosť hradnej zrúcaniny sa postupne zvyšuje, podľa Uhroviča evidujú skalných návštevníkov, ktorí sa vracajú každý rok. Hrad láka aj návštevníkov ubytovaných v regióne, ktorí hľadajú možnosti na aktívne trávenie voľného času.
V združení podľa Uhroviča aktuálne uvažujú nad rozšírením ponuky podujatí, ktoré tam pravidelne organizuje. Každoročne sa konajú Šášovské hradné dni či Večer želaní, v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Gron organizujú aj komentované prehliadky. Pod hradom sa nachádza i pamätná izba, ktorá je verejnosti prístupná od apríla do októbra počas víkendov a cez letné mesiace aj počas pracovných dní.
Uhrovič uviedol, že ide o kolektív zamestnancov, ktorý sa rokmi vyprofiloval. „Vznikla tu partia ľudí, ktorá je stabilná, a na ktorú sa môžeme spoľahnúť,“ poznamenal s tým, že bez nich by bolo tempo obnovy tejto pamiatky značne nižšie. Na hrade sčasti pomáhajú aj dobrovoľníci, záujem o dobrovoľnícke brigády však už nie je podľa neho v takom rozsahu ako v minulosti.
Práce sa podľa Uhroviča tento rok zamerajú hlavne na konzerváciu veží hradu, pracovať budú najmä v severnom a východnom paláci. „Ideme už do tých vyšších podlaží, a preto je pre nás dôležité, aby sme konzervovali koruny hradu, pretože tie sú pre návštevníkov najnebezpečnejšie,“ poznamenal Uhrovič.
Návštevnosť hradnej zrúcaniny sa postupne zvyšuje, podľa Uhroviča evidujú skalných návštevníkov, ktorí sa vracajú každý rok. Hrad láka aj návštevníkov ubytovaných v regióne, ktorí hľadajú možnosti na aktívne trávenie voľného času.
V združení podľa Uhroviča aktuálne uvažujú nad rozšírením ponuky podujatí, ktoré tam pravidelne organizuje. Každoročne sa konajú Šášovské hradné dni či Večer želaní, v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Gron organizujú aj komentované prehliadky. Pod hradom sa nachádza i pamätná izba, ktorá je verejnosti prístupná od apríla do októbra počas víkendov a cez letné mesiace aj počas pracovných dní.